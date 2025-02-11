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Ahırkapı'da Yakıt Sızıntısına Etkili Müdahale

Ahırkapı'da bir gemideki yakıt sızıntısı sebebiyle deniz kirliliğine müdahale edildi. Deniz yüzeyi başarılı bir şekilde temizlendi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:37
Ahırkapı'da Yakıt Sızıntısına Etkili Müdahale

Ahırkapı Demir Sahası'ndaki Deniz Kirliliği Sorunu

Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan bir gemide meydana gelen yakıt sızıntısı, deniz kirliliğine yol açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, bu durumu fark ederek hemen müdahaleye geçti.

Koordineli Müdahale

Açıklamaya göre, "Jag" isimli gemideki yakıt sızıntısı nedeniyle yapılan operasyona kurtarma uzmanları eşlik etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı "KEGM-3" ve "KEGM-4" botları, çevre barcı ve "Mehmetçik" römorkörü ile etkin bir şekilde müdahale gerçekleştirildi.

Ekiplerin hızlı ve etkili çalışmaları sonucunda, deniz yüzeyi temizlendi. Bu olay, çevre koruma ve deniz güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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