Ahlat’ta Akaryakıt İstasyonunda Araç Yangını, Tüple Müdahale İle Söndürüldü

Ahlat’ta akaryakıt istasyonunda araç yangını korkuttu

Güvenlik kamerasına yansıyan anlar panik yarattı

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen araç yangını, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre sürücü, yakıt aldıktan sonra aracını çalıştırdığı sırada motor bölümünden aniden alev yükseldi. Olay anı, petrol istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde sürücü ve yanındakilerin ilk anda büyük panik yaşadığı, ardından istasyon çalışanının hızla müdahale ettiği görüldü. İstasyonda görevli çalışan, yangın tüpüyle araca anında müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası sürücü ve beraberindekiler büyük rahatlama yaşadı. Yapılan incelemede yangının, araçtaki hortumun delik olması nedeniyle çıktığı belirlendi.

Şans eseri olayda yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE BİR AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAŞANAN ARAÇ YANGINI KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.