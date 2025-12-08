DOLAR
Ahlat’ta Akaryakıt İstasyonunda Araç Yangını, Tüple Müdahale İle Söndürüldü

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki akaryakıt istasyonunda çıkan araç yangını, istasyon görevlisinin yangın tüpü müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı; yaralanma yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:58
Ahlat’ta Akaryakıt İstasyonunda Araç Yangını, Tüple Müdahale İle Söndürüldü

Ahlat’ta akaryakıt istasyonunda araç yangını korkuttu

Güvenlik kamerasına yansıyan anlar panik yarattı

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen araç yangını, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre sürücü, yakıt aldıktan sonra aracını çalıştırdığı sırada motor bölümünden aniden alev yükseldi. Olay anı, petrol istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde sürücü ve yanındakilerin ilk anda büyük panik yaşadığı, ardından istasyon çalışanının hızla müdahale ettiği görüldü. İstasyonda görevli çalışan, yangın tüpüyle araca anında müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası sürücü ve beraberindekiler büyük rahatlama yaşadı. Yapılan incelemede yangının, araçtaki hortumun delik olması nedeniyle çıktığı belirlendi.

Şans eseri olayda yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

