Ahmed Şara, Giorgia Meloni ile New York'ta görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'nun 80. oturumu için bulunduğu New York'ta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 00:35
BM Genel Kurulu'nun 80. oturumu sırasında gerçekleşen görüşme

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumu için bulunduğu New York'ta, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Şara ile Meloni, New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

