Ahmed Şara New York'ta: Suriye Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu'na Gidiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere New York'a yola çıktı; 23-29 Eylül'de konuşacak.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 12:47
BM Genel Kurulu'nun 80. oturumu 23-29 Eylül'de düzenlenecek

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere yola çıktığını duyurdu.

Resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgiye göre, Şara New York'ta gerçekleştirilecek oturuma katılacak. BM Genel Kurulu'nun 80. oturumu 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu ziyaret, Suriye adına kayıtlı önemli bir gelişme niteliği taşıyor; Ahmed Şara, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

Konuşmanın içeriği ve Şara'nın görüşmeleri hakkında resmi kaynaklardan gelecek ek açıklamalar takip edilecek.

