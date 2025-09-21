Ahmed Şara New York'ta: Suriye Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu'na Gidiyor

BM Genel Kurulu'nun 80. oturumu 23-29 Eylül'de düzenlenecek

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere yola çıktığını duyurdu.

Resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgiye göre, Şara New York'ta gerçekleştirilecek oturuma katılacak. BM Genel Kurulu'nun 80. oturumu 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu ziyaret, Suriye adına kayıtlı önemli bir gelişme niteliği taşıyor; Ahmed Şara, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

Konuşmanın içeriği ve Şara'nın görüşmeleri hakkında resmi kaynaklardan gelecek ek açıklamalar takip edilecek.