Ahmet Kabaklı: Edebiyatın Şeyhül Muharririni Anıyoruz

Ahmet Kabaklı: Edebiyatın Şeyhül Muharriri

Türk Edebiyatı Vakfının kurucusu, edebiyat tarihçisi, gazeteci ve yazar Ahmet Kabaklı, vefatının üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen eserleriyle Türk edebiyatına yön vermeye devam ediyor. Kabaklı, 30 Mayıs 1924'te Elazığ Harput'taki Göllübağ köyünde İmam Ömer Efendi ile Münire Hanım'ın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Çocukluğunu Göllübağ'da geçiren Kabaklı, ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nde yaptı. Eğitim hayatına Diyarbakır ve Manisa liselerinde edebiyat öğretmeni olarak devam eden Kabaklı, 1956'da Tercüman gazetesinin düzenlediği fıkra yarışmasını kazanarak aynı gazetede yazmaya başladı.

Edebiyat Hayatı ve İnovasyonları

1956 sonbaharında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Fransa'nın başkenti Paris'e staja giden Kabaklı, buradan Tercüman'a 'Paris Mektubu' adlı yazılar göndermeye başladı. Ülkesine döndükten sonra İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat öğretmenliğine atanmış ve buradaki görevini 1969'a kadar sürdürmüştür.

1974'te emekli olduktan sonra Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda ders vermeye başlayan Kabaklı, 1972'de Türk Edebiyatı dergisini, 1978'de ise Türk Edebiyatı Vakfı’nı kurarak genç yeteneklerin keşfi ve gelişiminde büyük rol oynadı.

Ahmet Kabaklı'nın eserlerinde Harput'un ve yaşadığı dönemin izleri görülebiliyor. 1990'a kadar Tercüman gazetesinde ve sonrasında Türkiye gazetesindeki köşe yazılarında, vatan ve millet sevgisinin yanı sıra aile, insan, hayvan ve memleket sevgisi de önemli bir yer tutuyordu.

Ölümü ve Mirası

Ahmet Kabaklı, kalp rahatsızlığı nedeniyle 2000 yılında hastaneye kaldırıldı, ardından akciğer enfeksiyonu nedeniyle 8 Şubat 2001’de hayatını kaybetti. Cenazesi, Türk ve Doğu Türkistan bayrakları ile sarılı olarak Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Eyüpsultan'daki kabrine defnedildi.

Kabaklı'nın edebiyata olan ilgisi, annesi Münire Hanım'ın ona anlattığı masal ve efsanelerle başladı. Elazığ Lisesi'nde aldığı eğitimin yanı sıra İstanbul Üniversitesi’ndeki hocalarının da etkisiyle edebi kariyeri şekillendi. 1947 yılından itibaren Nurettin Topçu'nun çıkardığı Hareket dergisinde ‘Ayın Hercümerci’ başlıklı polemik yazıları kaleme aldı.

Türk Edebiyatı dergisi aracılığıyla yetenekli yazarların keşfine olan katkıları ile bir nesle ışık tutan Kabaklı, eserleri ve yazılarıyla unutulmaz bir miras bırakmıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Kültür Emperyalizmi, Müslüman Türkiye, Mabet ve Millet, Şiir İncelemeleri vb.