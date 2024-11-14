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Ahmet Kekeç, Vefatının 4. Yılında Anılıyor

Mizah dergilerinde yazmaya başlayan Ahmet Kekeç, 14 Kasım 2020'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Kekeç, Türk edebiyatında derin izler bıraktı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:40
Ahmet Kekeç, Vefatının 4. Yılında Anılıyor

Ahmet Kekeç'in Anısı Yaşatılıyor

Henüz 17 yaşında yazmaya başlayan gazeteci yazar Ahmet Kekeç, vefatının 4. yılında anılıyor. 14 Kasım 2020'de Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Kekeç, Türk edebiyatında önemli bir figürdü.

Hayatı ve Kariyeri

3 Ocak 1961'de Malatya'da doğan Kekeç, eğitim hayatına burada başladı. Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu ardından, Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde devam etti. Mizah yazarlığına 17 yaşında "Gırgır" dergisinde öyküleri ile adım attı. 1980 yılı itibarıyla Aylık, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırkayak, Kitap, Girişim ve İmza dergilerinde eserleri yayımlandı.

Kekeç, "Milli Gazete", "Zaman", "Vahdet", "Yeni Şafak" ve "Akit" gibi önemli gazetelerde editörlük ve köşe yazarlığı yaptı. 1997'de gençlik dergisi tarafından "Yılın Yazarı" seçilen Kekeç, aynı yıl Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "Basın-Fıkra Ödülü" ile ödüllendirildi. 1999 yılında "Yağmurdan Sonra" adlı romanıyla Tuzla Belediyesi Roman Yarışması'nda birincilik elde etti.

Medya Dünyasındaki Etkisi

Kanal 7'de yorumculuk yaptıktan sonra, Cine5'te "Memleket Meselesi" ve "Derin Mevzu" adlı programları sundu. Daha sonra 24 TV'de "Nerede Kalmıştık" ve "Tarihçe", Ülke TV'de ise "En Sıra Dışı" programında yorumcu olarak görev aldı. Galiba 2016 yılından itibaren köşe yazarlığı yaptığı Star gazetesinde, yüzlerce yazı kaleme aldı.

Hatıralar ve Özlemler

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Kekeç'in "kimseyi rencide etmeden polemik yapma" yeteneğine dikkat çekerek, onun entelektüel üslubunun önemli olduğunu söyledi. Kekeç'in, gazetecilik hayatında bıraktığı etkinin zamanla daha fazla önem kazandığını ifade eden Albayrak, "Gün geçtikçe Ahmet ağabeyin duruşunun önemi anlaşılıyor." şeklinde duygularını paylaştı.

Kekeç'in yazılarının hala sıkça bahsedildiğini belirten Albayrak, onun Türk medyasına kalıcı bir iz bıraktığını vurguladı. Dili sade ve net olan Kekeç, her zaman kalbindeki gerçeği yazarak okuyucuya ulaşmayı başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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