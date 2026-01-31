Ahmet Minguzzi Kabri Başında Anıldı - Bahçelievler'de Yıl Dönümü Töreni

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:16
Bahçelievler’de ikamet eden Mattia Ahmet Minguzzi, vefatının yıl dönümünde kabri başında düzenlenen anma programıyla dualarla anıldı. Duygusal anların yaşandığı törende Kur’an-ı Kerim okundu ve katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.

Anma töreni ve katılımcılar

Kadıköy’de, 24 Ocak 2025 tarihinde Mattia Ahmet Minguzzi’nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Mezar başında gerçekleştirilen anma törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Minguzzi’nin ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevenleri ile birlikte, Güngören’de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesi de katıldı. Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi ve lokma dağıtıldı.

Minguzzi’nin annesinden duygusal sözler

Minguzzi’nin mezarı başındaki anma programında Yasemin Minguzzi açıklama yaptı. Programda konuşan Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar, yaşadığı tarifsiz acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Geçen sene bugün oğlum yoğun bakımdaydı. Bu acı geçmiyor, hiç dinmiyor. Burada evladını kaybeden başka anneler ve aileler de var. Her hafta, her gün tatsız olaylar yaşıyoruz. Bunlara artık dur demenin vakti geldi. Ben sadece Ahmet’e yanmıyorum. Diğer çocukların başına gelenleri gördükçe acım daha da büyüyor, öfkem artıyor."

Başkan Dr. Hakan Bahadır: "Eğitim ailede başlar"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, tören sırasında Ahmet Minguzzi’yi ve ailesini yakından tanıdığını belirterek gençlere ve ailelere hitap etti. Bahadır, "Ahmet Mattia Bahçelievler’de yaşıyordu, ailesiyle tanışıyorduk. Onun acısı çok tazeyken, bu kez başka bir gencimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzgünüz. Tüm gençlerimize sesleniyorum: Lütfen evinize vaktinde gidin, arkadaş çevrenizi doğru seçin. Okulunuzla, sporla, sanatla ilgilenin. Sokaklarda, köşe başlarında zaman geçirmeyin. Ailelere de büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarıyla yakından ilgilensinler, sağlıklı bir diyalog kursunlar. Bu sorunların çözümü sadece kanunlarla olmaz; eğitim ailede başlar. Yüreğimiz kan ağlıyor, pırlanta gibi evlatlarımızı kaybediyoruz" şeklinde konuştu.

Anma programı ve anısına verilen ad

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismi daha önce Bahçelievler’de bir sokak parkına verilerek anısının yaşatıldığı belirtilirken, anma programı edilen duaların ardından sona erdi.

