Samsunlu Mübadillerden Anıtkabir Ziyareti: 103. Yıl Töreni

Anıtkabir'de resmi tören ve anma etkinliği

Samsun Balkan Türkleri Derneği, nüfus mübadelesinin 103. yıl dönümünde Ankara'da resmi bir törenle bir araya geldi. Samsun'dan gelen mübadillerin ve mübadil torunlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen ziyaret, Anıtkabir'de anlamlı anlara sahne oldu.

Tören, vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde Aslanlı Yol'da yapılan yürüyüşle başladı. Heyet, Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Tuğral başkanlığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Adem Tuğral, deftere yazdığı metinde mübadelenin tarihi ve manevi değerine vurgu yaptı. Mübadillerin Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlılığını ve Atatürk'e olan vefasını dile getirdi. Tuğral, Aynı köklerden, aynı coğrafyadan gelmenin gururunu asırlara sığdıramadığımız büyük Atam. 103 yıl önce senin doğup büyüdüğün ata topraklarımızdan ana yurda dönmüş olan mübadil torunları olarak, atalarımızın mirası ve sana olan sevgimizi ilelebet gönlümüzde yaşatacağız. Senin hemşehrin olmanın gururuyla yüzyıllar boyunca seni anlamaya, anlatmaya devam edeceğiz. Mübadil torunları ecdadını, ata topraklarını ve toprakların en güzel yadigarı olarak seni asla unutmayacaktır. Aziz ruhun şad olsun. Büyük atam emanetin, emanetimizdir

Törenin ardından katılımcılar Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Samsunlu vatandaşların Ankara'da düzenlediği törene çevredeki ziyaretçiler de alkışlarla destek verdi.

SAMSUN BALKAN TÜRKLERİ DERNEĞİ, NÜFUS MÜBADELESİNİN 103. YIL DÖNÜMÜNDE ANKARA’DA RESMİ TÖREN GERÇEKLEŞTİRDİ. SAMSUN’DAN GELEN MÜBADİLLERİN YOĞUN KATILIMIYLA ANITKABİR’DE GERÇEKLEŞEN TÖRENDE MÜBADELENİN TAŞIDIĞI ANLAMA DİKKAT ÇEKİLDİ.