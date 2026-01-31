Samsunlu Mübadillerden Anıtkabir Ziyareti: 103. Yıl Töreni

Samsun Balkan Türkleri Derneği ve mübadil torunları, nüfus mübadelesinin 103. yılında Ankara'da Anıtkabir'de resmi tören düzenledi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 19:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 19:33
Samsunlu Mübadillerden Anıtkabir Ziyareti: 103. Yıl Töreni

Samsunlu Mübadillerden Anıtkabir Ziyareti: 103. Yıl Töreni

Anıtkabir'de resmi tören ve anma etkinliği

Samsun Balkan Türkleri Derneği, nüfus mübadelesinin 103. yıl dönümünde Ankara'da resmi bir törenle bir araya geldi. Samsun'dan gelen mübadillerin ve mübadil torunlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen ziyaret, Anıtkabir'de anlamlı anlara sahne oldu.

Tören, vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde Aslanlı Yol'da yapılan yürüyüşle başladı. Heyet, Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Tuğral başkanlığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Adem Tuğral, deftere yazdığı metinde mübadelenin tarihi ve manevi değerine vurgu yaptı. Mübadillerin Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlılığını ve Atatürk'e olan vefasını dile getirdi. Tuğral, Aynı köklerden, aynı coğrafyadan gelmenin gururunu asırlara sığdıramadığımız büyük Atam. 103 yıl önce senin doğup büyüdüğün ata topraklarımızdan ana yurda dönmüş olan mübadil torunları olarak, atalarımızın mirası ve sana olan sevgimizi ilelebet gönlümüzde yaşatacağız. Senin hemşehrin olmanın gururuyla yüzyıllar boyunca seni anlamaya, anlatmaya devam edeceğiz. Mübadil torunları ecdadını, ata topraklarını ve toprakların en güzel yadigarı olarak seni asla unutmayacaktır. Aziz ruhun şad olsun. Büyük atam emanetin, emanetimizdir

Törenin ardından katılımcılar Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Samsunlu vatandaşların Ankara'da düzenlediği törene çevredeki ziyaretçiler de alkışlarla destek verdi.

SAMSUN BALKAN TÜRKLERİ DERNEĞİ, NÜFUS MÜBADELESİNİN 103. YIL DÖNÜMÜNDE ANKARA’DA RESMİ TÖREN...

SAMSUN BALKAN TÜRKLERİ DERNEĞİ, NÜFUS MÜBADELESİNİN 103. YIL DÖNÜMÜNDE ANKARA’DA RESMİ TÖREN GERÇEKLEŞTİRDİ. SAMSUN’DAN GELEN MÜBADİLLERİN YOĞUN KATILIMIYLA ANITKABİR’DE GERÇEKLEŞEN TÖRENDE MÜBADELENİN TAŞIDIĞI ANLAMA DİKKAT ÇEKİLDİ.

SAMSUN BALKAN TÜRKLERİ DERNEĞİ, NÜFUS MÜBADELESİNİN 103. YIL DÖNÜMÜNDE ANKARA’DA RESMİ TÖREN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saruhanlı Şoförler Odası'nda Arif Bilek Üçüncü Kez Güven Tazeledi
2
Morris Şinasi Çocuk Hastanesi 2026 Programına Alındı: Manisa'ya 100 Yataklı Yeniden Açılış
3
Rektör Altun, ERÜ Yeni Diş Hastanesi Ek Binasını İnceledi
4
Samsunlu Mübadillerden Anıtkabir Ziyareti: 103. Yıl Töreni
5
Pınarbaşı Esnaf Odası'nda Bünyamin Bedir yeniden başkan seçildi
6
Efeler'de sağanak sonrası belediye ekipleri sahada
7
Ahmet Minguzzi Kabri Başında Anıldı - Bahçelievler'de Yıl Dönümü Töreni

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları