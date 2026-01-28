Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne DEPAD'tan Koşullu Akreditasyon

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda DEPAD tarafından Koşullu Akreditasyon almaya hak kazandı.

Değerlendirme ve Bulgular

DEPAD incelemesi, fakültenin ilgili eğitim programının ulusal standartların tamamını karşıladığını; bazı temel standartların ise geliştirilme aşamasında olduğunu tespit etti. Kurum, belirlenen şartların yerine getirilmesi halinde akreditasyonun sürdürülebileceğini bildirdi.

Akreditasyon süreci, fakültenin başvuru dosyasının ayrıntılı incelenmesi, saha ziyareti ve hazırlanan değerlendirme raporunun Ulusal Diş Hekimliği Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından ele alınması aşamalarını içerdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda fakültenin eğitim altyapısı, güçlü akademik kadrosu ve program çıktılarının ulusal ölçütlerle yüksek düzeyde uyumlu olduğu belirlendi.

Gelecek Adımlar ve Beklenti

Fakültenin belirlenen şartları 18 ay içerisinde tamamlaması halinde akreditasyon süreci devam edecek. Eğitim-öğretimde sürekli iyileştirmeyi esas alan bu çalışmaların, fakültenin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırması bekleniyor.

DEPAD, üniversite ve fakülte yönetimi ile sürece katkı sunan tüm akademik ve idari personele tebriklerini iletti ve eğitim kalitesinin geliştirilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda başarı diledi.

