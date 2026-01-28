Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne DEPAD'tan Koşullu Akreditasyon

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, DEPAD değerlendirmesi sonucu Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Programı için Koşullu Akreditasyon aldı; eksikler 18 ayda tamamlanmalı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 19:12
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 19:12
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne DEPAD'tan Koşullu Akreditasyon

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne DEPAD'tan Koşullu Akreditasyon

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda DEPAD tarafından Koşullu Akreditasyon almaya hak kazandı.

Değerlendirme ve Bulgular

DEPAD incelemesi, fakültenin ilgili eğitim programının ulusal standartların tamamını karşıladığını; bazı temel standartların ise geliştirilme aşamasında olduğunu tespit etti. Kurum, belirlenen şartların yerine getirilmesi halinde akreditasyonun sürdürülebileceğini bildirdi.

Akreditasyon süreci, fakültenin başvuru dosyasının ayrıntılı incelenmesi, saha ziyareti ve hazırlanan değerlendirme raporunun Ulusal Diş Hekimliği Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından ele alınması aşamalarını içerdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda fakültenin eğitim altyapısı, güçlü akademik kadrosu ve program çıktılarının ulusal ölçütlerle yüksek düzeyde uyumlu olduğu belirlendi.

Gelecek Adımlar ve Beklenti

Fakültenin belirlenen şartları 18 ay içerisinde tamamlaması halinde akreditasyon süreci devam edecek. Eğitim-öğretimde sürekli iyileştirmeyi esas alan bu çalışmaların, fakültenin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırması bekleniyor.

DEPAD, üniversite ve fakülte yönetimi ile sürece katkı sunan tüm akademik ve idari personele tebriklerini iletti ve eğitim kalitesinin geliştirilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda başarı diledi.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, MEZUNİYET ÖNCESİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ...

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, MEZUNİYET ÖNCESİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ PROGRAMI KAPSAMINDA DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ PROGRAMLARI AKREDİTASYON DERNEĞİ (DEPAD) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DEĞERLENDİRME SÜRECİ SONUCUNDA “KOŞULLU AKREDİTASYON” ALMAYA HAK KAZANDI.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, MEZUNİYET ÖNCESİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başbağlar'da Kar ve Tipide Kapanan Yolda Hasta Hastaneye Ulaştırıldı
2
Şadi Özdemir’den Nilüfer’de Karla Mücadele Ekiplerine Teşekkür
3
Sivas Belediyesi ile Baro Arasında Adli Yardım Protokolü — 3 Milyon TL Destek
4
Van'da İleri Düzey Aort Diseksiyon Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
5
Ağrı Dağı eteklerinde Mehmetçik yeni yıla nöbette
6
BUÜ Hastanesi'ne İkinci Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Açıldı
7
Türkiye’de En Sık Görülen 7 Vitamin Eksikliği ve Önlemler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları