Ankara'da 'Kur'an-ı Kerim Kavramları' Çalıştayı — Boran'ın 'Allah'a Ulaşma' Vurgusu

Ankara'da 'Kur'an-ı Kerim Kavramları' çalıştayı yoğun ilgi gördü

Küresel Sevgi ve Mutluluk Federasyonu tarafından düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim Kavramları' çalıştayı, Ankara Ataköşk Hotel'de 23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Çok sayıda bürokrat, akademisyen, sivil toplum temsilcisi ve siyasi parti mensubunun katıldığı etkinlik, dördüncü oturumla sona erdi.

Oturumlarda ele alınan kavramlar

Çalıştay boyunca "Amenu Olmak, Rıza, Felah, Takva, Ululelbab, İrşad ve Salah" gibi Kur'an kökenli kavramlar detaylı şekilde tartışıldı. Oturumlarda katılımcılar kavramların birey ve toplum hayatına yansımalarını değerlendirdi.

Dr. Abdulcabbar Boran'ın mesajı

Yüksek Fizik Mühendisi, Mutasavvıf Yazar Dr. Abdulcabbar Boran çalıştayda sunduğu çözüm reçetelerini şu ifadelerle özetledi:

"Hepimiz aynı fıtratla yaratılmışız. Hepimiz için Allah’ın tayin ettiği tek hedef, mutluluk hedefi ve eğer bunu hayatımıza tatbik edersek, bir; Allah’a ulaşma dileği, iki; mürşide tabiiyet, üç; olmazsa olmaz hayatın her saniyesinde Allah’ın ismini zikretmek. İşte bu üçünü yan yana getirdiğimiz zaman, bu dünya herkese cennet olur. Zaten Allah’ın istediği bu. Allah insanın mutluluğundan başka hiçbir şey istemiyor. Kur’an’ın gayesi de bu. Kur’an’a muhatap olan insan mutluluğa yelken açmak istiyorsa, diyoruz ki; gelin, bir olalım, beraber olalım ve de sevelim ve sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz".

Akademik perspektif: Prof. Dr. Dilaver Gürer

Prof. Dr. Dilaver Gürer ise İslam dünyasının modern sorunlara İslami çözümler aradığını vurguladı: "Gerek ülkemizde gerekse dünyada maalesef çağımızın problemleri İslami açıdan çözüm bekliyor. Bu 100 yıl evvelinden hatta 200 yıl evvelinden fark edilmiş bir konu ve 200 yıldır İslam dünyası modern problemlere çözüm arıyor. Bu çalıştayın da bu alanda bir katkısı olur. Akademisyenler, bu konuda düşüncesi olanlar, fikri olanlar belki bir katkıda bulunur amacıyla burada toplanılmış durumda".

Çalıştay sonuç bildirgesi

Son oturumda gerçekleştirilen konuşmaların ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde şu başlıklara dikkat çekildi:

"Çalıştayda 7 safha halinde ele alınan kavramlar Kur’an-ı Kerim’in öğrenilmesi ve yaşanması için kilit bir pozisyona sahiptir. Kur’an-ı Kerim kavramlarının birey ve toplum hayatına yansıması için Allah’a inanmak yeterli değildir. Bunun ötesinde Allah’a ulaşmayı dilemek ve teslimlerin (ruh, fizik beden, nefs ve irade) gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Allah isminin zikredilmesi manevi tekamülün gerçekleşmesi için elzemdir. Kur’an-ı Kerim’in öğrenilmesi ve yaşanması için katılımcıların büyük bir kısmı mürşidin gerekliliği üzerinde durmuştur. Az sayıda katılımcı ise bu konuyu gereklilikten ziyade tavsiye olarak ele almıştır. Takva kavramı korkudan ziyade sevgiye dayalı bir manaya sahiptir. İhtilafların çözümü ortak paydada sevgi ve hoşgörü ile istişare etmekten geçmektedir".

Konuşmacılar

Çalıştayda konuşmacı olarak yer alan isimler arasında Dr. Abdulcabbar Boran, Prof. Dr. Dilaver Gürer, Doç. Dr. Hatice Şahin Aynur, Prof. Dr. Kutbettin Ekinci, Prof. Dr. Hamide Ulupınar, Prof. Dr. Mustafa Naci Kula, Prof. Dr. Esma Sayın, Prof. Dr. İlhami Güler ve Dr. Nihat Demirkol bulunuyordu.

