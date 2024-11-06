Ahmet Sonuç'un Beraati

Ahmet Sonuç'un Davasında Beraat Kararı

Antalya'da sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, 'Jahrein' takma adıyla bilinen bir yayıncı olarak basın yoluyla müstehcenlik suçundan yargılandı. Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, tutuksuz yargılanan Sonuç ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma Süreci

Mahkemede sanık avukatları, Ahmet Sonuç'un suçlamalara dayanarak, suçla ilgili maddi unsurların oluşmadığını belirterek müvekkillerinin beraatini talep etti. Savcılığın ise sanığın bu suçtan ceza almasını istemesi duruşmanın gidişatında önemli bir yer tuttu.

Olayın Gelişimi

Ahmet Sonuç, 13 Eylül tarihinde herkese açık olarak gerçekleştirdiği canlı yayınlarda toplum ve aile değerlerine aykırı müstehcen içerikler paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınmış, ancak çıkarıldığı nöbetçi hakimlik kararı sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Sonuç hakkında hazırlanan iddianamede, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edilmişti.

Sonuçta mahkeme, Ahmet Sonuç'un beraatine hükmetti.