Ahmiçi Katliamı'nın 32. Yılı Anıldı

Ahmiçi Katliamı'nın 32. Yılı Anma Töreni

Bosna Hersek'in Vitez şehri yakınındaki Ahmiçi köyü'nde, 16 Nisan 1993 tarihinde Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birlikleri tarafından katledilen 116 Boşnak sivil, anma töreni ile yad edildi.

Törende Duygulu Anlar

Katliamın 32. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenine, kurbanların yakınları, yerel yetkililer ve Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri dahil yüzlerce kişi katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic tarafından dua edildi.

Katılımcılar, Vitez Şehitliği'ne çiçek atarak saygı duruşunda bulunurken, Ahmiçi köyüne doğru bir yürüyüş düzenlendi. Açıklamalarda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarına da tepki gösterildi. Törende "Filistinli çocukları öldürmeyi durdurun" ifadesinin yer aldığı pankartlar taşındı.

Ahmiçi Katliamı Detayları

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Hırvat askerleri, 16 Nisan 1993 tarihinde sabah ezanında Ahmiçi köyüne baskın düzenleyerek 32'si kadın, 11'i çocuk, toplamda 116 Boşnak sivili acımasızca katletti. Bu korkunç olayda, daha sonra yanmış bedeninin fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de yer aldı.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmiçi'de gerçekleşen bu insanlık suçunu kınamış ve dönemin HVO komutanları ile askerlerine 6 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları vermiştir.

Bosna Hersek'in Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak sivil için anma töreni düzenlendi. Katliamın 32'nci yılında düzenlenen törene kurbanların yakınları, yerel yetkililer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce kişi katıldı.

Bosna Hersek'in Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak sivil için anma töreni düzenlendi. Katliamın 32'nci yılında düzenlenen törene kurbanların yakınları, yerel yetkililer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce kişi katıldı.