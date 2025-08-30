Aid Gafri: Sincil'de "Hiçbir Şey Beni Toprağımdan Koparamaz" — Batı Şeria

Aid Gafri Sincil'de Direnişini Sürdürüyor

KAYS EBU SEMRA — İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Sincil beldesinde yaşayan Aid Gafri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına rağmen direnişini sürdürdüklerini söyledi. Gafri, AA muhabirine verdiği demeçte kimsenin onu toprağından koparamayacağını vurguladı.

Günlük Saldırılar ve Evinin Önemi

Sincil beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kullandığı cadde üzerindeki evinde yalnız yaşayan Gafri, güvenlik kameralarının ve evinin dikenli tellerle çevrili olmasına rağmen her gün saldırıya maruz kaldığını anlattı. Evinin, beldenin "kapısı" olduğunu belirten Gafri, evinin ele geçirilmesi halinde binlerce dönüm arazinin ve çok sayıda evin tehlikeye gireceğini söyledi.

Gafri, İsrail'in bölgedeki işgaline karşı mücadelenin önde gelen aktivistlerinden biri olarak biliniyor ve yasa dışı yerleşim birimleri ile onların genişlemesine karşı eylemlere sık sık katılıyor.

Belgedeki Saldırı Kayıtları

Filistin yönetimine bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, temmuz ayında İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik 1201 ayrı saldırısını tespit etmişti.

Gafri: "Hiçbir Şey Beni Toprağımdan Koparamaz"

Gafri, ana caddeye çıktığında mutlaka saldırıya uğradığını belirterek, "En basitinden başıma gelen bir aracın üzerime sürülmesi veya hakaret edilmesi." dedi. İsrail askerlerinin ve yerleşimcilerin kaç defa saldırdığı ya da evine kaç baskın yapıldığını hatırlamadığını ifade etti.

Saldırılara meydan okuyarak Gafri, "Ben bu toprağın ve bu evin çocuğuyum, fanatik yerleşimcilerle nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Silahlı olsalar bile onlardan korkmam. Onlar beni iyi tanır, ordu da beni tanır. Hiçbir şey beni toprağımdan koparamaz." ifadelerini kullandı.

Genellikle evinin avlusunda sakince oturduğunu söyleyen Gafri, "Teslim olmakla direnmek arasında bir anlık bir karar var. Hayatımız Allah’ın elinde. Yerleşimciler ne hayatımı uzatır ne de kısaltır, o sadece bir sebeptir. Bu düşünceye inanırsan toprağında hep kalırsın." diye konuştu.

Aile ve Komşuluk Durumu

Gafri, babası, kardeşleri ve onların çocuklarının da aynı evde yaşadığını belirterek, 7 Ekim 2023'te Gazze'deki soykırımın başlamasının ardından evlerinin şiddetli saldırıya uğradığını ve belde içine taşınmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Gafri, bir gencin 2 Haziran 2024'te evinin yakınında saldırıya uğradığını, gencin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin araçlarına taş attığı iddiasıyla İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Zeytin Ağaçları ve Tarihi Bağlar

Gafri'nin evinin yakınlarında Filistinlilere ait 15 ev bulunurken, yerleşimcilerin baskı ve saldırıları nedeniyle sadece 5 evde aileler ikamet ediyor. Kendini İsrail’in planlarına karşı bir kaya, beldenin ilk savunma hattı olarak gördüğünü söyledi: "Ben Filistinliyim ve toprağımdayım. Bu topraklar bana ait. Atalarım 300 yıldan uzun süredir bu toprağı imar etti. İsrail'in yaşı 80 yıldan bile az."

İsrail ordusunun yakın zamanda buldozerlerle söktüğü zeytin ağaçlarını gösteren Gafri, "En genç zeytin ağacı bile İsrail devletinden daha yaşlıdır. Sırf sahibi Filistinli olduğu için bu ağaç kökünden söküldü." diye konuştu.

Bazı Resmi Kayıtlar

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 1016 Filistinli öldürüldü, 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'ü aşkın kişi de gözaltına alındı.