Aile Bakanı Göktaş, Yarın AA Editör Masası'nda Konuk Olacak

Aile Bakanı Göktaş, Yarın AA Editör Masası'na Konuk Olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarın Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak. Ülke genelindeki sosyal hizmet politikaları ve aile destek programları hakkında önemli bilgiler paylaşması beklenen Göktaş, aynı zamanda merak edilen soruları da yanıtlayacak.

Bu özel program, Bakan Göktaş’ın bakanlık çalışmaları ve projeleri hakkında derinlemesine bir bakış sunacak. Sosyal hizmet alanında yapılan yenilikler ve ailelerin desteklenmesi konusunda atılan adımlar, geniş bir perspektifle değerlendirilecek.