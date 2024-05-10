Aile Bakanı'ndan önemli açıklamalar: Aile eylem planı ve evlenecek gençlere müjde!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber'de yaptığı açıklamada aileye yönelik çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.



Aile Eylem Planı 15 Mayıs'ta Açıklanıyor:

2024-2028 yıllarını kapsayan ve aileyi tehdit eden unsurları tespit etmeyi amaçlayan Aile'nin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 15 Mayıs'ta açıklanacak.

Plan, 16 bakanlık, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlandı.

Pilot Proje: Doğurganlık Oranı Düşük ve Boşanma Oranı Yüksek İllerde Çalışmalar:

Doğurganlık oranı en düşük iller olan Kütahya, Zonguldak ve Karabük ile boşanma oranı en yüksek iller olan İzmir, Antalya ve Karaman'da pilot projeler hayata geçirilecek.

Bu illerde detaylı çalışmalar yapılarak aileye yönelik hizmet ve çalışmalar geliştirilecek.

Türk Devletler Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı İstanbul'da:

İlk defa İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantının ana teması aile olacak.

Toplantıda aile kavramı, aileye yönelik politikalar ve iş birlikleri ele alınacak.

Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi Desteği:

Aile ve Gençlik Fonu'ndan evlenecek gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi desteği veriliyor.

Pilot proje olarak deprem bölgesinden başlanan uygulama tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak.

Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerin kredi ödemeleri 21 Mayıs'tan itibaren hesaplarına geçecek.

Çocuk Zirvesi'nde Filistin'e Dikkat Çekildi:

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Çocuk Zirvesi'nde çocuklar da söz aldı.

Zirvede Filistin'de yaşanan katliam ele alındı ve çocuklarda farkındalık oluşturuldu.

Gönül Elçileri Projesi ile Çocuklara Sevgi ve Şefkat:

Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Programı ile çocuklar sevgi ve şefkatle büyüyeceği bir aile ortamı sunuluyor.

2012'de 500 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı bugün 10 bin 168'e ulaştı.

Hedef Kadın İstihdamını Artırmak:

2002'de yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılım oranı bu sene başı itibarıyla yüzde 32,2'ye yükseldi.

2028 yılı sonuna kadar kadın işgücüne katılım oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36'ya yükseltmeyi hedefleniyor.

Kadına Şiddete Sıfır Tolerans:

Kadına yönelik şiddet tüm insanlığı ilgilendiren küresel bir mesele ve tek vaka bile fazladır.

Kadına yönelik şiddette taviz verilmeyecek ve kapsamlı bir araştırma yapılıyor.

Gazze'de Yaşanan Katliam:

Gazze'de saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden kadınların sayısının dünya genelinde son 4 yılda meydana gelen savaş ve çatışmalarda ölen kadınların sayısından çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde Filistinli kardeşlerin yanında olunacak ve Gazze konusu gündemde tutulacak.