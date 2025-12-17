Kastamonu'da Karla Mücadele Başladı: 9 bin 844 kilometrelik Köy Yolu İçin Seferberlik

Kastamonu'da karla mücadele başladı: 9 bin 844 kilometrelik ağ için seferberlik

Kastamonu’da son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekiplerinin zorlu çalışması başladı. Kent genelinde 1.035 köye ulaşım sağlayan toplam 9 bin 844 kilometrelik köy yolu ağı için ekipler, 2025-2026 kış sezonu boyunca karla mücadele yürütecek şekilde hazırlıklarını tamamladı.

Ekipler, kapanan yolları ulaşıma açmak ve köylerle bağlantıyı kesintisiz sağlamak için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl yürütülen çalışmalarda ise 34 bin 761 kilometre yol üzerinde karla mücadele gerçekleştirildi ve her köy yolu en az üç kez açıldı.

Bozkurt'ta yoğun çalışma: 40 santimetreyi bulan kar

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle küreme çalışması yürütüyor. Bazı kesimlerde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaşıyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Bozkurt Köylere Hizmet Götürme Birliği personeli Enes Özdemir, bulunduğu konumu ve çalışmanın önemini anlatarak, "Yaklaşık 40 santimetre civarında kar var. Köylerimizde okula giden öğrencilerimiz, hastalarımız ve şehre inmesi gereken vatandaşlarımız bulunuyor. Onların mağdur olmaması için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Şu an iki iş makinemizle köye doğru ilerliyoruz. İnşallah bu akşam tüm köy yollarını açmayı planlıyoruz. \"Köy yolları tamamen açılana kadar mesaimiz devam edecek\"" dedi.

Özdemir, bir köy yolunu açıp köye vardıklarında gördükleri evlerin ışıkları ve vatandaşların mutluluğunun kendilerine güç verdiğini belirterek, "Bir köy yolunu açıp köye vardığımızda evlerin ışıklarını görmek, o amcanın, teyzenin, çocuğun yüzündeki mutluluğu hissetmek bütün yorgunluğumuzu alıyor. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı" diye konuştu.

Vatandaşlardan memnuniyet: "Kar bizim için berekettir"

Bozkurt ilçesi Çiçek Yayla köyünde yaşayan Necmettin Çiftçi, yoğun kar yağışına rağmen devletin sahada olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yüksek rakımlı bölgelerde karın hayatın bir parçası olduğunu belirten Çiftçi, yapılan çalışmalardan dolayı İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederek, "Her sene mutlaka kar alıyoruz. Yollarımız açılıyor, devletten ve milletten memnunuz, bundan daha iyisi olmaz. Gerekli olan her şey yapılıyor, imkanlar yüzde 100 kullanılıyor. \"Kar bizim için berekettir\". Kar yağmazsa yazın su olmaz, kuraklık daha fazla olur. Elbette biraz zorlanıyoruz ama bereket geldi mi tarlayı sulamaya bile gerek kalmıyor" dedi.

Yetkililerden uyarılar

İl Özel İdaresi yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde olduğunu bildirdi. Yetkililer, yola çıkarken zincir ve uygun ekipman kullanılmadan hareket edilmemesi ve yol durumu hakkında bilgi alınmasının önemine dikkat çekti.

