Aile Hekimleri Erken Teşhiste Rol Oynuyor

Kastamonu'da Aile Sağlığı Merkezlerinin Önemi

Kastamonu'da, son altı ayda 800 bin kişinin başvurduğu aile sağlığı merkezleri, hastanelerin iş yükünü azaltmakta ve erken teşhiste kritik bir rol oynamaktadır.

Aile Sağlığı Merkezleri ile Erken Teşhis

Sağlık Bakanlığı tarafından 2005 yılında uygulamaya alınan aile sağlığı merkezi sistemi, kanser tarama, aşılamalar, kronik hastaların izlenmesi, gebe ve yaşlı takibi gibi birçok alanda sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu bağlamda Kastamonu’daki aile sağlığı merkezlerinde son altı ayda gerçekleştirilen taramalar sonucunda:

13 kişiye meme kanseri,

8 kişiye kolon kanseri,

9 kişiye rahim ağzı kanseri teşhisi konulmuştur.

Erken tanı konulan hastaların tedavi süreçlerine hızla başlanmıştır.

Aile Hekimi Ne İşe Yarar?

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, aile hekimliği sisteminin önemini vurgulayarak, 2005 yılında Düzce'nin pilot il olarak seçilmesiyle başlayan sistemin, 2008 yılında Kastamonu'da faaliyete geçtiğini belirtmiştir. Kentte toplam 53 aile sağlığı merkezi ve 124 aile hekimi bulunmaktadır. Derdiyok, aile hekimlerinin, bireylerin sağlık sorunlarını en iyi bilen kişiler arasında olduğunu ifade etti.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Derdiyok, aile hekimlerinin okuyucularla buluştuğu en yakın sağlık kuruluşları olduğunu vurgulayarak, amaçlarının aile hekimliklerini sağlık danışmanı olarak konumlandırmak olduğunu dile getirdi. "Aile hekimlikleri, koruyucu sağlık hizmetlerinin devreye girmesi için önemli bir noktadır. Kişilerin bu merkezleri ziyaret etmeleri ve sağlık hizmetlerinden yararlanmaları önem taşımaktadır," dedi.

Hastaların Rehberliği

Karamuklar Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Dr. Murat Bulut, hastalara rehberlik ettiklerini ve bu sayede hastalıkların önüne geçmeyi amaçladıklarını belirtti. Bulut, gerektiğinde hastaları ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirdiklerini ve böylece bu kurumların yükünü azalttıklarını ifade etti.

"Öncelikle aile hekiminize başvurdunuz mu? Onunla mutlaka iletişime geçmelisiniz. Onun fikirlerini alarak sağlık konularında destek aramalısınız," diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kastamonu'da son 6 ayda 800 bin başvurunun olduğu aile sağlığı merkezleri, hastanelerin yükünü alıyor.

Kastamonu'da son 6 ayda 800 bin başvurunun olduğu aile sağlığı merkezleri, hastanelerin yükünü alıyor.