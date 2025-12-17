DOLAR
Tokat’ta 3 Yıldır Kayıp: Arife Gökçe’den Haber Yok

Tokat Almus Ataköy'de 17 Aralık 2022'de kaybolan 64 yaşındaki Arife Gökçe'den 3 yıldır, bin 97 gündür haber alınamadı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:01
Tokat’ta 3 Yıldır Kayıp: Arife Gökçe’den Haber Yok

Tokat’ta 3 yıldır kayıp: Arife Gökçe’den iz yok

Arama çalışmaları ve yürütülen soruşturma sonuçsuz kaldı

Almus ilçesi Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 17 Aralık 2022 tarihinde kayboldu. Aradan geçen süreye rağmen Gökçe’den herhangi bir iz veya bilgi elde edilemedi.

Gökçe’nin kaybolmasının ardından bölgedeki arama çalışmaları geniş çaplı olarak sürdürüldü. AFAD ve jandarma ekipleri, kadavra ve iz takip köpekleri ile yaklaşık iki hafta boyunca bölgeyi taradı; ancak arama çalışmalarından somut bir bulgu çıkmadı.

Şüpheli gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Gökçe’ye mesaj göndererek rahatsız ettiği iddia edilen Sinan S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Ayrıca Sinan S.’nin, 2018 yılında İstanbul’da bir çocuğa yönelik istismar iddialarıyla tutuklandığı öğrenildi.

Gökçe’nin kayboluşunun üzerinden bin 97 gün geçmesine rağmen ne kendisine ne de kayboluşuna dair herhangi bir ize ulaşılamadı. Soruşturma ve arama çalışmalarının sonucu kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

