HPV Vücut Dışında 10 Gün Canlı: Çocuklara Bulaşma ve Aşıyla Korunma

HPV vücut dışında 7-10 gün yaşayabiliyor, çocuklara bulaşma riski var

Medicana International Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Çiftci, HPV virüsünün vücut dışında 7-10 güne kadar canlı kalabildiğini ve anne ile aynı evde yaşayan çocuklara teorik olarak bulaşabileceğini belirtti. Çiftci, bu bulaşın ilerleyen yıllarda rahim ağzı kanseri veya orofaringeal lezyonlara yol açma potansiyelinin bulunduğunu vurguladı.

Rahim ağzı kanseri istatistikleri ve tarama yöntemleri

Dr. Çiftci, rahim ağzı kanserinin kadınlarda en sık görülen 4. kanser türü olduğunu, her yıl dünyada 600 binden fazla kadına ilerlemiş rahim ağzı kanseri tanısı konulduğunu ve bunun sonucunda yaklaşık 340 bin kadının hayatını kaybettiğini aktardı. Bu kanserin büyük çoğunluğunun nedeni HPV virüsü olarak gösteriliyor.

Tarama yöntemleri hakkında bilgi veren Çiftci, HPV DNA testi ve pap smear testi ile tarama yapıldığını; HPV DNA testinin kanseri tespit etme oranının yaklaşık %95, pap smear testinin ise yaklaşık %60 olduğunu söyledi. Pap smear'de rahim ağzı ve vajinadan alınan sürüntü örneklerinin patologlar tarafından değerlendirildiğini, HPV DNA testinde ise en yüksek riskli 15 tipin tarandığını anlattı.

Çocuklara bulaşma, belirtiler ve hastalığın seyri

Çiftci, en çok gelen sorunun "HPV pozitifim, çocuğuma bulaşır mı?" olduğunu belirterek, HPV'nin vücut dışında belirli süre canlı kalabildiği için bulaş riskinin her zaman var olduğunu ifade etti. HPV bulaşan çocuklarda ilerleyen döneme kadar belirti görülmeyebileceğini; virüsün sadece genital kanserlere değil, orofaringeal (yutma ve boğaz bölgesi) hastalıklara da neden olabileceğini söyledi.

Rahim ağzı kanserinin ilk bulguları arasında vajinal kanama, kötü kokulu akıntı ve yoğun akıntı şikayetlerinin yer aldığı hatırlatıldı. Çiftci, rahim ağzı kanserinin sinsi ilerlediğini ve bu nedenle rutin taramanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Aşı ve tedavi yaklaşımları

HPV aşısının koruyuculuğuna dikkat çeken Dr. Çiftci, 26 yaşına kadar yapılan aşılama ile korumanın %90'ın üzerinde olduğunu belirtti. Aşılama programının 9 yaşından 45 yaşına kadar kadın ve erkeklere uygulanabileceğini, üst yaş sınırı olmadığını ancak risk grubunda 45 yaş sonrası için de önerilebileceğini söyledi. Aşının içinde 9 en yüksek riskli HPV tipine karşı koruyuculuk sağlayan ajanlar bulunduğu, HPV pozitif olsa dahi aşılamanın yapılabileceği bildirildi. Dozlama için 9-15 yaş arası 2 doz, 15 yaşından sonra 3 doz uygulandığı ifade edildi.

Tedavi konusunda Çiftci, şüpheli lezyon bulunduğunda ilk aşamada rahimin alınmasının gerekmediğini; rahim ağzındaki şüpheli bölgenin çıkarılmasının sıklıkla yeterli olduğunu belirtti. Rahim ağzının çıkarılması işleminin gebeliğe engel olmadığı ancak rahim ağzı yetmezliği ve erken doğum gibi gebelikle ilişkili komplikasyonlara yol açabileceği konusunda hastaların uyarılması gerektiğini söyledi. Ayrıca HPV 16-18 pozitif hastalarda aşılanma önerildiğini ekledi.

Özetle, Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Çiftci, HPV'nin vücut dışında günlerce canlı kalabildiği ve teorik olarak çocuklara bulaşabileceği uyarısında bulunurken; tarama programları ve aşılamanın rahim ağzı kanserinden korunmada temel önlemler olduğunu vurguladı.

