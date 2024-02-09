Aile ve Gençlik Fonu başvuruları için tarih belli oldu: Bakan Göktaş başvuru şartlarını açıkladı

Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu'na onur konuğu olarak katılan Göktaş, Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulundu. Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyarette bulunan Bakan Göktaş, Mehmetçik ile görüştü. Komutanlığa varışında tören mangasını selamlayan Göktaş, birlik komutanıyla faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Göktaş, Katar ile Türkiye arasındaki köklü ve sıcak dostluğu vurgulayarak, "Katar'ın, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği destek ve gösterdiği dayanışma, iki ülke arasındaki bağların ne denli güçlü olduğunun en somut örneğidir. Her iki ülkenin de karşılaştığı zorluklara omuz omuza vererek göğüs germemiz, birliğimizin ve kardeşliğimizin en güçlü ifadesidir." diye konuştu.

Göktaş, Mehmetçiğin Katar'da gerçekleştirdiği görevlerin iki ülke arasındaki işbirliğine katkı sağladığını ifade etti. "Katar'da yürüttüğünüz misyon, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanmasında kilit bir role sahiptir, bu nedenle her birinizin çabası takdire şayandır. Göreviniz, sadece askeri bir vazife değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin bir simgesi olarak önem taşımaktadır. Hem bölgesel hem de global düzeyde barış ve istikrarın korunması için yaptığımız katkılar, Türkiye'nin dünyadaki konumunu güçlendiriyor." dedi.

Göktaş, birlikte gerçekleştirilen bayrak töreninin ardından Doha Yunus Emre Türk Kültür Merkezine gitti. Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edinen Göktaş, Katar'da bulunan vatandaş ve öğrencilerle buluştu.

Göktaş, ziyaretlerini takiben yaptığı açıklamada, gündemle ilgili soruları cevapladı. Arap Forumu Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma çerçevesindeki temaslarına ilişkin bir soru üzerine Göktaş, ailenin korunması ve güçlendirilmesi konusundaki iyi uygulamalar sayesinde Türkiye'nin forumun onur konuğu seçildiğini belirtti. Forumda kabul edilen Doha Deklarasyonu’nda Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları için teşekkür edildiğini aktaran Göktaş, Katar, Filistin, Mısır ve Ürdün’den meslektaşlarıyla da bir araya geldiğini ifade etti.

Göktaş, görüşmeleri hakkında, "İlişkilerimizi geliştirmek, sosyal hizmet alanında işbirliğimizi artırmak, ailenin güçlendirilmesine yönelik uluslararası alanda ortak bir dil oluşturmak konusunda görüş birliğinde olduğumuzu bir kez daha gördük. İşbirliğimizi daha da artırmak konusunda mutabakata vardık." şeklinde değerlendirdi.

AİLE GENÇLİK FONU BAŞVURULARI 15 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların başlayacağını duyurduğunu anımsatarak, başvuru şartlarına ilişkin bir soru üzerine, 15 Şubat'tan itibaren başvuruların alınacağını söyledi. Başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet adresini gösteren Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz."

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU ŞARTLARI

Göktaş, başvuru şartlarına ilişkin bir soru üzerine, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor." cevabını verdi. Başvuru için diğer gerekli şartların da en kısa sürede duyurulacağını ifade eden Göktaş, "Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız." şeklinde konuştu.

"Dünya genelinde yaşlanan nüfus, doğurganlığın düşmesi ve demografik tehditler söz konusu. TÜİK'in son verilerinde ülkemizde de azalan doğurganlık ve yaşlanan nüfustan bahsediliyor. Bu kapsamda, ailenin her türlü tehdit ve tehlikeden korunması için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Aile Eğitim Programı, Evlilik Öncesi Eğitim Programları ve aile danışmanlığı gibi hizmetlerimizi yaygınlaştırarak koruyucu ve önleyici bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Son olarak, aile konusunu detaylı ele aldığımız aile çalıştaylarını 81 ilde gerçekleştirdik. Yoğun bir katılımla Aile Şurası'nı gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalarımızın tespitlerini ilgili paydaşlarla paylaşmak ve istişare etmek için çeşitli toplantılar planlıyoruz. Bu tespitler ışığında eylem planımızı hazırlıyoruz."

AİLE YAPISININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Göktaş, RTÜK ile Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'nü imzaladıklarını anımsatarak, "Bu protokol çerçevesinde, dizi yapımcıları ve medya sektörü temsilcileriyle 29 Şubat'ta önemli bir toplantıyı gerçekleştireceğiz. Akademisyenlerin de katılacağı toplantıda hassasiyetlerimizi aktaracağız, sorunları beraberce ele alacağız ve gerekli adımları atacağız. Bu sene 15 Mayıs'ta BM'nin Aile Günü ilanının 30'uncu yılını kutlayacağız. Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." şeklinde konuştu.

AİLE VE GENÇLİK FONU NEDİR?

Yönetim kurulu tarafından uygun görülen projeler için, harcama programı doğrultusunda ödenecek olan, yönetim kurulu kararı ile ilgili fondan kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarılacak. Projelerin ekonomik ve teknik açıdan gerçekleştirilebilirliği ile fon tarafından aktarılan tutarların mevzuata uygun, etkin, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin sorumluluk, ilgili kurum ve kuruluşlara ait olacak. Aktarılan tutarlar, genel bütçe kapsamındaki idareler için genel bütçeye, diğer idareler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir olarak kaydedilecek.

AİLE VE GENÇLİK FONUNU KİM YÖNETECEK?

Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından idare edilecek. Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yetkililer tarafından kurulacak ve fon mantığıyla işleyecek. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerinin devlete ait olan kısmının bir bölümü Aile ve Gençlik Bankası fonuna aktarılacak. Gerçekleştirilecek projelere bağlı olarak ise fona aktarılan pay artırılacak. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak miktarını, harcama programlarını tespit etmeye yetkili olacak.

AİLE GENÇLİK FORMU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi sağlanmasını planlıyor. Kredi, ilk 2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl içinde ödenecek şekilde verilecek. Fon'un kredi miktarı her yıl yükselecek ve başvurular internet üzerinden alınacak. Uygulama, 6 Şubat depremlerinden zarar gören illerde pilot bölge olarak başlayacak ve daha sonra Türkiye'nin tamamına yayılacak.

AİLE VE GENÇLİK FORMU KAYNAKLARI

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında alınan devlet payının ve Maden Kanunu çerçevesinde alınan devlet hakkının yüzde 20'sinden, kanun ve kararnamelerle oluşturulan ve oluşturulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme beklenen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı tüm nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.

Türk Petrol Kanunu kapsamında alınan devlet payının ve Maden Kanunu çerçevesinde alınan devlet hakkının oranını sıfıra kadar düşürmeye veya bu oranı iki katına kadar yükseltmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Fonun giderleri, yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler çerçevesindeki teşvik, hibe, destek, kredi ve teminatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlar, bunlardan kaynaklanan hizmet bedeli ücret ve komisyonlar, fonun kaynaklarının yönetimi ve yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler çerçevesindeki giderler ile diğer operasyonel giderlerden oluşacak.