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Aile ve Sosyal Destek Programı ile 7.7 Milyon Haneye Ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 7.7 milyon hane ziyareti gerçekleştirerek sosyal hizmetleri artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:11
Aile ve Sosyal Destek Programı ile 7.7 Milyon Haneye Ulaşıldı

Aile ve Sosyal Destek Programı ile Hanelere Ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürütülen Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) çerçevesinde bugün itibarıyla 7 milyon 700 bin haneye ulaştıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş’ın Açıklamaları

Göktaş, "Sosyal hizmet anlayışımız, engellimizi, çocuğumuzu ve yaşlılarımızı mümkün olduğunca kendi aile ortamlarında desteklemek üzerine inşa edilmiştir. İhtiyaç duyulursa alternatif sosyal hizmet modelleri devreye girmektedir," dedi.

ASDEP ve Hane Ziyaretleri

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ASDEP ekiplerinin bugüne kadar 12 milyona yakın vatandaşa ulaşarak çeşitli rehberlik ve yönlendirme hizmetleri sağladığı belirtildi. Göktaş, 2017 yılından bu yana devam eden bu programın ailelerin sosyal yardım ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek üzerine odaklandığını vurguladı.

Ailenin Mutluluğu ve Refahı Önceliğimiz

Bakan Göktaş, yaptığı çalışmaların esas amacının ailelerin mutluluğunu ve refahını korumak olduğunu dile getirerek, "Aile yapısının desteklenmesi, sosyal hizmetlerimizdeki temel unsur olmuştur," şeklinde konuştu.

Kırmızı Yelekliler ve Sahada Destek

ASDEP'in yanı sıra, "Kırmızı yelekliler" olarak bilinen saha personelinin afet ve acil durumlarda ilk müdahale için hazır bulunduğunu belirten Göktaş, "Saha ziyaretleri ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını anında tespit ediyoruz," diye ekledi.

Ayrıca, bu yıl içinde 626 bin 653 haneyi ziyaret eden ASDEP personeli, vatandaşların ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlere erişimini artırmak için diğer kamu kurumlarıyla da iş birliği yaparak çalışmalara devam etmektedir.

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