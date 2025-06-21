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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Samsun'da Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Samsun'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak çalışmaları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 22:59
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Samsun'da Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Samsun'da Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Samsun'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek kentteki sosyal hizmet faaliyetlerini yakından inceledi.

Vali Tavlı ile Görüşme

Tarıkdaroğlu, ilk olarak Samsun Valisi Orhan Tavlı ile bir araya gelerek, kentte yürütülen sosyal hizmet ile ilgili projeleri ve çalışmalarını değerlendirdi.

Huzurevi ve Çocuk Evleri Ziyaretleri

Daha sonra Samsun Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Samsun Atakum Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ile Samsun Atakum Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden Tarıkdaroğlu, burada yetkililerden bilgi aldı ve ziyaret ettiği kurumların işleyişini gözlemledi.

Parti Toplantısı ve İl Değerlendirme Toplantısı

Tarıkdaroğlu, ayrıca AK Parti Samsun İl BaşkanlığıAile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Samsun İl Değerlendirme Toplantısı'na katılarak, yürütülen projelere dair bilgilendirme aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Samsun İl Başkanlığında...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Samsun İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Samsun İl Başkanlığında...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Samsun İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

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