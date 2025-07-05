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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da Aşure Dağıttı

Bakan Göktaş, muharrem ayı dolayısıyla Ardahan'da aşure dağıtarak vatandaşların bayram sevinçlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 15:04
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da Aşure Dağıttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muharrem ayının anlam ve önemini vurgulamak amacıyla Ardahan'da aşure dağıttı.

Bir dizi program kapsamında Ardahan'da bulunan Bakan Göktaş, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Gençlik Merkezi'ndeki İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Göktaş, toplantının ardından çıkışta vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Aşure dağıtım etkinliğinde AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve İl Başkanı Hakan Aydın da yer alarak destek verdiler.

Göktaş, aşure ikramının yanı sıra, vatandaşların muharrem ayını kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti.

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