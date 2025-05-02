Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Kırıkkale'yi Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırıkkale'de gerçekleştirdiği ziyaretlerle dikkat çekti.

Valilikteki programına, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan Göktaş, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyareti sırasında Vali Makas ve diğer yetkililerden ilerleyen projeler hakkında bilgi alan Göktaş, yerel yönetimlerin çalışmalarını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Göktaş, Milletvekili Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi.

Göktaş'ın Kırıkkale'deki programı, yerel sorunlara dair istişarelerde bulunmak amacıyla oldukça verimli geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Kırıkkale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, Kırıkkale Valiliğine gelişinde Vali Mehmet Makas (sağda), AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan (solda) ve protokol üyelerince karşılandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Kırıkkale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, Kırıkkale Valiliğine gelişinde Vali Mehmet Makas (sağda), AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan (solda) ve protokol üyelerince karşılandı.