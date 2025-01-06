Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan 'Aile Yılı' Daveti

Aile Yılı İçin Önemli Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiklerini duyurdu. Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, toplumu bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet etti.

Aile Olmanın Önemi

Bakan Göktaş, ülkemizde aile konusundaki her türlü çalışmayı zirveye taşıyacakları bir süreç içerisinde olduklarını ifade ederek, devletin tüm kurumlarıyla kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

Etkinlikler ve Müjdeler

13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayların açıklanacağı Aile Yılı'nda, Bakanlık olarak yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin ve verilecek müjdelerin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Göktaş, “Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle paylaşmaya davet ediyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.