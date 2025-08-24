DOLAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: '10 bin personel ataması' iddiası gerçek değil

Bakanlık, sosyal medyada yayılan '10 bin personel ataması' iddialarını yalanladı ve personel alımı duyurularının yalnızca resmi kanallardan yapıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 18:02
Bakanlıktan resmi açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan '10 bin personel ataması' iddiasını gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular, yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır.

Bakanlık, personel alımlarıyla ilgili duyuruların yalnızca resmi kanallar aracılığıyla yapılacağını vurguladı ve paylaşımların resmi açıklama niteliği taşımadığını belirtti.

