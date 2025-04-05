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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan M.Ç. Vakası Açıklaması

Bakanlık, M.Ç.'ye yönelik tehditler üzerine gerekli koruma tedbirlerinin alındığını ve süreçlerin takip edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:28
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan M.Ç. Vakası Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya aracılığıyla yardım talep eden M.Ç. ile ilgili olarak sürecin yakından izlendiğini ve gerekli koruma önlemlerinin alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, M.Ç.'nin ocak ayında boşandığı eşinden tehdit aldığı ve bu nedenle güvenlik güçlerine başvuruda bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Kadının şikayeti üzerine, eski eşi hakkında adli işlem yapılarak elektronik kelepçe kararı çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bir süredir firari durumda olan şahsın, 4 Nisan 2025 tarihinde emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu yakalanmasının ardından elektronik kelepçe tedbirinin uygulandığı" bilgisi verildi.

Ayrıca, M.Ç.'ye şikayet sürecinin başlangıcından itibaren psikososyal destek ve rehberlik sağlandığı ve Bakanlığın hizmet modelleri hakkında bilgilendirme yapıldığı vurgulandı. Sürecin titizlikle takip edilmeye devam edeceği de ifade edildi.

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