Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müjde: Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 4 milyar TL tutarındaki destek ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başladığını duyurdu.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini" belirterek, "Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 80,4 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Türkiye Aile Destek Programı'na sadece düzenli sosyal yardımlardan yararlanan haneler değil, aynı zamanda dezavantajı olmayan ancak gelir kriteri üzerinden destek alamayan hanelerin de dahil edildiği belirtildi.

Bakanlık yetkilisi Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını" ifade ederek, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu ay toplamda 4 milyar lira ödeme yapacağız." açıklamasında bulundu.

Gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artıran Bakanlık, "Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz." vurgusunu yaptı.