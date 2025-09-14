Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapay zeka destekli yeni yönetim modeli

Hedef: Daha hızlı, erişilebilir ve etkili sosyal hizmetler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal yardım ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapay zeka destekli yeni yönetim modelini devreye aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Aile Yılı" vizyonu çerçevesinde yapay zeka, sosyal politikaların merkezine yerleştirilecek.

Yeni model kapsamında, aileleri güçlendirmeye yönelik projeler ile dijital teknolojiler entegre edilerek eş zamanlı yürütülecek. Uygulama, mevcut hizmetlerin hızlanmasını sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda geleceğe dönük politikaların daha etkin planlanmasına olanak tanıyacak.

Çocuk korumasında yapay zekâ ön plana çıkıyor

Bakanlık, yapay zeka uygulamalarının en önemli alanlarından birinin çocukların korunması olduğunu vurguladı. Sosyal medya ve dijital mecralarda çocuklara zarar verebilecek içerikler, yapay zeka destekli sistemlerle daha etkin şekilde tespit edilerek önlenecek. Ayrıca, çocukların güvenli dijital ortamlarda gelişimini destekleyecek uygulamalar da Aile Yılı politikaları doğrultusunda hayata geçirilecek.

Dijital asistanlar ve veri odaklı hizmet sunumu

Vatandaşların Bakanlık hizmetlerinden daha hızlı ve etkin yararlanabilmeleri için yapay zeka destekli dijital asistanlar devreye alınacak. Başvuru süreçlerinde otomatik yönlendirmeler yapılacak, evrak işlemleri hızlanacak ve bürokratik yük azaltılacak. Elde edilen verilerin analiz edilmesiyle sosyal hizmetler daha verimli kullanılacak.

Bakanlık, yapay zeka ile güçlendirilmiş karar destek mekanizmaları sayesinde geleceğe dönük projeksiyonları daha sağlıklı yapabilecek. Dijitalleşme ile hem aile politikalarının kapsayıcılığı artırılacak hem de Türkiye'nin sosyal hizmet alanındaki kapasitesi uluslararası ölçekte örnek gösterilebilecek bir noktaya taşınması hedefleniyor.