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Aile Yılı'nda Desteklere Devam: 220 Bin Anneye Doğum Yardımı Ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Uluslararası Aile Fuarı'nda 220 bin anneye haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 15:45
Aile Yılı'nda Desteklere Devam: 220 Bin Anneye Doğum Yardımı Ödemesi

Uluslararası Aile Fuarı'nda Aile Yılı Destekleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Uluslararası Aile Fuarı" açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Aile Yılı'nda vatandaşlarımıza verdiğimiz önemli desteklerden biri doğum yardımları oldu. Bugün 220 bin 268 annemizin hesabına haziran ayı doğum yardımı ödemelerini yatırıyoruz," dedi.

Bakan, ayrıca bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon lira tutarında destek sağladıklarını belirtti.

Fuar Açılışı ve Önemli Mesajlar

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen fuar, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Erdoğan, aile yapısının dijital dönüşüm ve bireyselleşme gibi tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Erdoğan, “Aileyi mukavemetli kılmada ve geleceğe taşımadaki ortak sorumluluğumuzu yerine getirmenin insanlığa büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum,” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin Aile Üzerindeki Etkileri

Bakan Göktaş, açılışta yaptığı konuşmada dijitalleşmenin aile bağlarını zayıflattığını belirterek, “Gün geçtikçe dayanışmanın yerini yalnızlık, bağlılığın yerini geçicilik alıyor,” ifadelerini kullandı.

Göktaş, Türkiye’de doğurganlık oranının 1,48 ile tarihinin en düşük seviyesine düştüğünü ifade ederek, bu durumu değiştirmek için aileyi ve dinamik nüfus yapısını korumak gerektiğini vurguladı.

Aile Kurumunun Korunması İçin Stratejiler

Göktaş, aileyi koruma ve güçlendirme çalışmalarını sadece ulusal değil, uluslararası bir işbirliği alanı olarak da ele aldıklarını kaydederek, “Güçlü aile diplomasisi ile bu tehditle ortak çözümler geliştirmeye çalışıyoruz,” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Açıklamaları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ailenin en temel yapı taşı olduğunu vurguladı. Dijital dünyanın ve sosyal medyanın kültürel değişimleri hızlandırdığını belirten Erbaş, aile kurumunun bu olumsuz etkilerden oldukça fazla etkilendiğini ifade etti.

Erbaş, “Aileyi hedef alan olumsuz etkenler, bu hayati yapı üzerindeki değerleri yıpratmaktadır,” açıklamasında bulundu.

Aile Umresi Projesinin Kazananları

Fuarda ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "Ailemle Kainatın Kalbine Gidiyorum" adlı Aile Umresi projesinin çekilişi yapıldı ve 500 aile belirlendi.

Bakan Göktaş ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, fuardaki stantları gezerek katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "aile ve iyilik" temasıyla ATO...

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "aile ve iyilik" temasıyla ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Uluslararası Aile Fuarı düzenlendi. Fuarın açılış törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı. Katılımcılar, açılış kurdelesini kesti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "aile ve iyilik" temasıyla ATO...

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "aile ve iyilik" temasıyla ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Uluslararası Aile Fuarı düzenlendi. Fuarın açılış törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı. Katılımcılar, açılış kurdelesini kesti.

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