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Aile Yılı Pano Olayında Gençlerle Yüz Yüze Görüşme

Bakanlık, Aile Yılı panosuna zarar veren gençlerle görüşerek toplumsal farkındalık sağladı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 10:51
Aile Yılı Pano Olayında Gençlerle Yüz Yüze Görüşme

Aile Yılı Pano Olayında Gençlerle Yüz Yüze Görüşme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Aile Yılı panosuna zarar veren gençlerle bir araya gelerek Aile Yılı'nın anlamını ve önemini anlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta Ankara Güvenpark'ta dört gencin Aile Yılı panosuna kesici aletlerle zarar vermesi sonucu başlanılan soruşturma süreci detaylandırıldı. Emniyet güçlerinin kısa sürede tespit ettiği gençlerin ifadeleri alındı.

Panonun kamu malı olması nedeniyle savcılık tarafından "mala zarar verme" suçundan soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla, olayda adı geçen gençler Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından görüşmeye davet edildi.

Görüşmede gençlere Aile Yılı'nın kapsamı, Bakanlık görevleri ve dezavantajlı gruplara kesintisiz hizmet anlayışıyla sunulan destekler anlatılarak, gençlerin hatalarını kabul ettiği ve bilgilendirmeyi dikkatle dinledikleri gözlemlendi.

Bakanlık, bu görüşmelerin ardından olayla ilgili şikayetini geri çekti. Gençlere, ayrıca Bakanlığın engelli bakım merkezlerinden birinde misafir olma teklifi yapıldı. Bu öneri kabul edilen gençler, 28 Mayıs'ta Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ne giderek oradaki engelli bireylerle birlikte vakit geçirdi ve yapılan çalışmalara destek verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Aile Yılı panosuna zarar veren gençlerle görüşerek...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Aile Yılı panosuna zarar veren gençlerle görüşerek Aile Yılı'nın anlam ve mahiyetini anlattı. Ankara Güvenpark'ta 20 Mayıs'ta gece saatlerinde 4 genç Aile Yılı panosuna kesici aletlerle zarar verdi.

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