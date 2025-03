Air India Uçağı Tuvalet Tıkanıklığı Nedeniyle Chicago'ya Döndü

Air India tarafından işletilen bir yolcu uçağı, ABD'nin Chicago kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitmek üzere 6 Mart'ta havalandı. Ancak, uçağın tuvaletlerindeki ciddi tıkanıklık sorunu nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığı bildirildi.

Havacılık sitesi View From The Wing'in Hindistan basınından aldığı bilgilere göre, söz konusu uçakta bulunan 12 tuvaletten 11'inin tıkanması nedeniyle, yolcular tekrar Chicago Havalimanı'na yönlendirildi. Yaklaşık 5 saat havada kalan AI126 sefer sayılı uçak, teknik bir sorundan dolayı dönüş yaptı.

Air India, yaptığı açıklamada, tıkanıklık sorunu nedeniyle yaşanan aksaklık için üzgün olduklarını belirtti ve konaklama imkanı sağlanan yolcuların varış noktalarına ulaştırılmaları için alternatif düzenlemelerin yapıldığını duyurdu. Uçaktaki durum, hem yolcular hem de sosyal medya kullanıcıları arasında tepkilere yol açtı.