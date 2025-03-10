Air India Uçağı Tuvalet Tıkanıklığı Nedeniyle Chicago'ya Döndü

Air India'nın Chicago'dan Hindistan'a giden uçağı, tuvalet tıkanıklığı yüzünden geri dönmek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:59
Air India Uçağı Tuvalet Tıkanıklığı Nedeniyle Chicago'ya Döndü

Air India tarafından işletilen bir yolcu uçağı, ABD'nin Chicago kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitmek üzere 6 Mart'ta havalandı. Ancak, uçağın tuvaletlerindeki ciddi tıkanıklık sorunu nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığı bildirildi.

Havacılık sitesi View From The Wing'in Hindistan basınından aldığı bilgilere göre, söz konusu uçakta bulunan 12 tuvaletten 11'inin tıkanması nedeniyle, yolcular tekrar Chicago Havalimanı'na yönlendirildi. Yaklaşık 5 saat havada kalan AI126 sefer sayılı uçak, teknik bir sorundan dolayı dönüş yaptı.

Air India, yaptığı açıklamada, tıkanıklık sorunu nedeniyle yaşanan aksaklık için üzgün olduklarını belirtti ve konaklama imkanı sağlanan yolcuların varış noktalarına ulaştırılmaları için alternatif düzenlemelerin yapıldığını duyurdu. Uçaktaki durum, hem yolcular hem de sosyal medya kullanıcıları arasında tepkilere yol açtı.

İLGİLİ HABERLER

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Denizi'nde Petrol Tankeri ve Kargo Gemisi Çarpıştı, Yangın Çıktı
2
Külliye'de Ramazan: Teknoloji ve Eğlence Gençleri Buluşturuyor
3
Fas'taki Türkler, Dünya Türk İş Konseyi İftarında Buluştu
4
Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine Özlem Vural Gürzel Seçildi
5
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
6
İDDEF, 12 Bini Aşkın Öğrencisiyle Ramazanın Bereketini Yaşatıyor
7
Alfred Tropikal Siklonu Queensland'de Köpek Balıklarıyla Geliyor

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar