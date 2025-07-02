AirArabia'nın Uçağı Motor Arızası Nedeniyle Ankara'ya Acil İniş Yaptı

AirArabia'nın Uçağı Motor Arızası Nedeniyle Acil İniş Yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a seyahat eden AirArabia Havayolları'na ait yolcu uçağı, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Sharjah Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na giden ABY287 sefer sayılı Airbus A320-214 tipi uçak, uçuş sırasında sol motorunda arıza meydana geldi. Bu durum üzerine kaptan pilot, 'tam acil durum' ilan ederek uçağı Ankara yönüne çevirdi.

Uçak, tek motoruyla Esenboğa Havalimanı pistine başarıyla iniş yaptı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)'ne bağlı ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekipleri, pist çevresinde ve acil durum bekleme noktalarında gerekli önlemleri aldı.

Uçakta toplamda 144 yolcu ve mürettebat bulunduğu bildirildi. Uçak, ARFF ekiplerinin eşliğinde güvenli bir park alanına yönlendirildi ve yolcular tahliye edilerek terminale alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden AirArabia Havayolları'na ait yolcu uçağı, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden AirArabia Havayolları'na ait yolcu uçağı, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.