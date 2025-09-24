Ajda Pekkan 11 Ekim'de Harbiye'de Konser Verecek

Sanart ve Epifoni Organizasyon işbirliğiyle açıkhava gecesi

Türk müzik dünyasının süperstarı Ajda Pekkan, müzikseverlerle buluşmak üzere 11 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Bu yaz birçok kez aynı mekânda izleyiciyle buluşan Pekkan, bu kez Sanart ve Epifoni Organizasyon işbirliğiyle konser verecek.

Sanatçı, konserde sevilen şarkılarını görsel şovlar eşliğinde seslendirecek ve dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.