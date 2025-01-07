AJet, Cezayir Uçuşlarıyla Kuzey Afrika'da Büyümeye Başladı

AJet, Cezayir Uçuşlarına Başladı

AJet, Kuzey Afrika'daki büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yılın ilk hat açılışını Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Cezayir'e yaparak önemli bir adım attı.

Cezayir'e düzenlenen ilk sefer, Cezayir Huari Bumedyen Havaalanı'na ulaşımla gerçekleştirilen törenle kutlandı. İstanbul'dan havalanan ilk uçak, 3,5 saatlik bir yolculuğun ardından Cezayir'e indi. Uçak, Cezayir Huari Bumedyen Havaalanı'nda su takı ile karşılandı ve bu özel an davetlilerle paylaşıldı.

Törende, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Huari Bumedyen Havaalanı Üst Yöneticisi Mokhtar Said Mediouni ve AJet ile havalimanı yöneticileri yer aldı. Küçükyılmaz, AJet'in yeni hattıyla Türkiye-Cezayir arasındaki güçlü ilişkilerin daha da pekişeceğini vurguladı.

Küçükyılmaz, yeni hattın önemine değinerek, Cezayir-Sabiha Gökçen seferlerinin, İstanbul'un Asya yakasına kolay erişim sağladığını açıkladı. Ayrıca, bu yeni uçuşların ticaret, turizm ve kültürel işbirliği açısından da yeni fırsatlar sunacağına inandığını belirtti.

AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cezayir'e uçan ilk hava yolu olarak, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki büyüme serüveninde toplamda 11 yeni dış hattı hizmet ağlarına ekledi. İstanbul-Cezayir güzergahında haftada 5 gün karşılıklı sefer düzenleyerek, iki ülkenin turizm ve ticaret hacmine katkı sağlama hedefini sürdürüyor.

AJet, Kuzey Afrika'da büyüme hedefi doğrultusunda yeni yılın ilk hat açılışını Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Cezayir'e yaptı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Cezayir Huari Bumedyen Havaalanı'na düzenlenen ilk sefer törenle gerçekleştirildi.

AJet, Kuzey Afrika'da büyüme hedefi doğrultusunda yeni yılın ilk hat açılışını Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Cezayir'e yaptı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Cezayir Huari Bumedyen Havaalanı'na düzenlenen ilk sefer törenle gerçekleştirildi.