AJet, İstanbul ile Tuzla Arasında Uçuş Seferlerine Başladı

AJet, İstanbul ve Tuzla Arasında Yeni Uçuş Seferleri Başlattı

AJet, 1 Ekim tarihi itibarıyla İstanbul ile Bosna Hersek'in Tuzla kenti arasında uçak seferlerine başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İki Ülke Arasındaki İlişkileri Güçlendirecek

Bakan Uraloğlu, "AJet'in İstanbul-Tuzla seferleri, iki ülke arasındaki ilişki ve ticareti geliştirecek" dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tuzla Havalimanı'na gerçekleştirilen ilk uçuşun ardından düzenlenen törende, Tuzla'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Uluslararası Yardım ve Destek

Uraloğlu, Tuzla'da meydana gelen sel felaketine destek veren kurumları da andı: "TİKA, Kızılay ve AFAD, burada gıda ve temiz su temin etmek için çalışıyor" diye ekledi. Ayrıca, Gazze'deki saldırılara karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

AJet'in Hedefleri ve Geleceği

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "Bu uçuşla Türkiye ile Bosna Hersek arasında bir köprü inşa ediyoruz" dedi. Uçuşların artmasıyla seyahat talebinin karşılanmasının amaçlandığını ifade etti.

Pazartesi Günleri Karşılıklı Seferler

AJet, Tuzla hattında haftada bir gün karşılıklı seferler düzenleyecek. Talep arttıkça sefer sayısının da artırılması planlanıyor.

Yerel Yönetim Temsilcilerinin Duyguları

Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic, AJet'in seferlerinin şehirleri için önemli işbirliklerine zemin hazırlayacağını belirterek, Türkiye'den gelen heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.