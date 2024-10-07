DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,6 0,06%
ALTIN
2.925,43 -0,19%
BITCOIN
2.153.222,71 -0,44%

AJet, İstanbul ile Tuzla Arasında Uçuş Seferlerine Başladı

AJet, İstanbul ile Bosna Hersek'in Tuzla kenti arasında uçuş seferlerini başlattı. Ulaştırma Bakanı, seferlerin iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 14:13
AJet, İstanbul ile Tuzla Arasında Uçuş Seferlerine Başladı

AJet, İstanbul ve Tuzla Arasında Yeni Uçuş Seferleri Başlattı

AJet, 1 Ekim tarihi itibarıyla İstanbul ile Bosna Hersek'in Tuzla kenti arasında uçak seferlerine başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İki Ülke Arasındaki İlişkileri Güçlendirecek

Bakan Uraloğlu, "AJet'in İstanbul-Tuzla seferleri, iki ülke arasındaki ilişki ve ticareti geliştirecek" dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tuzla Havalimanı'na gerçekleştirilen ilk uçuşun ardından düzenlenen törende, Tuzla'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Uluslararası Yardım ve Destek

Uraloğlu, Tuzla'da meydana gelen sel felaketine destek veren kurumları da andı: "TİKA, Kızılay ve AFAD, burada gıda ve temiz su temin etmek için çalışıyor" diye ekledi. Ayrıca, Gazze'deki saldırılara karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

AJet'in Hedefleri ve Geleceği

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "Bu uçuşla Türkiye ile Bosna Hersek arasında bir köprü inşa ediyoruz" dedi. Uçuşların artmasıyla seyahat talebinin karşılanmasının amaçlandığını ifade etti.

Pazartesi Günleri Karşılıklı Seferler

AJet, Tuzla hattında haftada bir gün karşılıklı seferler düzenleyecek. Talep arttıkça sefer sayısının da artırılması planlanıyor.

Yerel Yönetim Temsilcilerinin Duyguları

Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic, AJet'in seferlerinin şehirleri için önemli işbirliklerine zemin hazırlayacağını belirterek, Türkiye'den gelen heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
3
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor
6
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!