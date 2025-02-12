AJet'ten Yurt İçi Uçuşlara Indirimli Bilet Kampanyası

AJet'in İndirimli Bilet Kampanyası Başladı

AJet, Ramazan ayını kapsayan dönemde yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Şirket, yurt içinde 41 noktaya uçuş gerçekleştirmektedir.

Bilet Satışları Ne Zaman?

AJet'in indirimli biletleri 12 Şubat saat 11.00'den 13 Şubat saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 24 Şubat-25 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilir.

Kampanya Detayları

AJet, toplamda 100 bin koltuk satışı yapmayı hedefliyor. Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşlarını kapsayan bu kampanya kapsamında, vergi ve harçlar dahil 699 liradan başlayan fiyatlarla "basic" biletler satışa sunulmaktadır. Biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecektir.