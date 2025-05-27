AK Parti, 27 Mayıs Darbesini Kınadı: Vesayetçiliğe Karşı Mücadele Sürecek

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 27 Mayıs Darbesi İçin Basın Açıklaması Yaptı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın kabirlerinin bulunduğu Topkapı Anıt Mezar'da basın açıklaması gerçekleştirdi.

AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, bir grup partilinin katıldığı basın toplantısında, darbenin yıl dönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Birdal, 27 Mayıs'ın yalnızca bir darbe tarihi olmadığını, ülkedeki darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet düzeninin kurgulanmasını temsil ettiğini vurguladı.

Darbenin Etkileri ve Tarihi Süreklilik

Birdal, o günden sonra birçok darbecinin cesaretini 27 Mayısçılardan aldığını ifade ederek, "27 Mayısçılar, kurguladığı düzen içerisinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Bu nedenle, 27 Mayıs siyasi tarihimizin hatırlanacak bir zihniyetin tohumlarını da saçıvermiştir" dedi. Bunun yanı sıra, Birdal, darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden hukuksuz yargılamalara kadar, demokratik siyasetin üzerinde derin yaralar açtığını aktardı.

Adnan Menderes ve arkadaşlarının, 14 Mayıs 1950'de iktidara gelerek büyük bir kalkınma hamlesi başlattığını söyleyen Birdal, ezanın aslına döndüğünü ve sözün artık milletin olduğunu belirtti.

Darbecilik Tarihi ve CHP ile İlişkisi

Darbenin kışkırtıcılarının cuntacıları sevinçle karşıladığını aktaran Birdal, dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün Cemal Gürsel'e, "Büyük iş başardınız asıl ben sizin emrinizdeyim" dediğini hatırlatarak CHP'nin darbecilikle tarihi ilişkisini açıkça ifade ettiğini kaydetti.

Birdal, darbecilerin milletin iradesini devirmekle kalmadığını, her iktidarın bu antidemokratik düzenle karşılaştığını belirtti. "Bu necip millet, demokrasi kahramanları çıkarmaya devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Vesayetçi Zihniyete Karşı Mücadele Vurgusu

Aynı zamanda, AK Parti olarak, 27 Mayıs’tan itibaren vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle mücadele ettiklerini ifade eden Birdal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu vesayet mekanizmalarını çökerttiklerini belirtti. Ancak vesayetçi zihniyetin bazı yerlerde hâlâ var olduğunu da ekledi.

Son olarak, "Biz, ulusal egemenlik ve demokrasi için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik durmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin, vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur" diyerek, durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın kabirlerinin bulunduğu Topkapı Anıt Mezar'da basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın kabirlerinin bulunduğu Topkapı Anıt Mezar'da basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal yaptı.