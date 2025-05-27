DOLAR
39 0,05%
EURO
44,29 0,5%
ALTIN
4.134,44 1,23%
BITCOIN
4.278.759,81 -0,19%

AK Parti, 27 Mayıs Darbesini Kınadı: Vesayetçiliğe Karşı Mücadele Sürecek

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu ve vesayetçilere karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:00
AK Parti, 27 Mayıs Darbesini Kınadı: Vesayetçiliğe Karşı Mücadele Sürecek

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 27 Mayıs Darbesi İçin Basın Açıklaması Yaptı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın kabirlerinin bulunduğu Topkapı Anıt Mezar'da basın açıklaması gerçekleştirdi.

AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, bir grup partilinin katıldığı basın toplantısında, darbenin yıl dönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Birdal, 27 Mayıs'ın yalnızca bir darbe tarihi olmadığını, ülkedeki darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet düzeninin kurgulanmasını temsil ettiğini vurguladı.

Darbenin Etkileri ve Tarihi Süreklilik

Birdal, o günden sonra birçok darbecinin cesaretini 27 Mayısçılardan aldığını ifade ederek, "27 Mayısçılar, kurguladığı düzen içerisinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Bu nedenle, 27 Mayıs siyasi tarihimizin hatırlanacak bir zihniyetin tohumlarını da saçıvermiştir" dedi. Bunun yanı sıra, Birdal, darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden hukuksuz yargılamalara kadar, demokratik siyasetin üzerinde derin yaralar açtığını aktardı.

Adnan Menderes ve arkadaşlarının, 14 Mayıs 1950'de iktidara gelerek büyük bir kalkınma hamlesi başlattığını söyleyen Birdal, ezanın aslına döndüğünü ve sözün artık milletin olduğunu belirtti.

Darbecilik Tarihi ve CHP ile İlişkisi

Darbenin kışkırtıcılarının cuntacıları sevinçle karşıladığını aktaran Birdal, dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün Cemal Gürsel'e, "Büyük iş başardınız asıl ben sizin emrinizdeyim" dediğini hatırlatarak CHP'nin darbecilikle tarihi ilişkisini açıkça ifade ettiğini kaydetti.

Birdal, darbecilerin milletin iradesini devirmekle kalmadığını, her iktidarın bu antidemokratik düzenle karşılaştığını belirtti. "Bu necip millet, demokrasi kahramanları çıkarmaya devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Vesayetçi Zihniyete Karşı Mücadele Vurgusu

Aynı zamanda, AK Parti olarak, 27 Mayıs’tan itibaren vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle mücadele ettiklerini ifade eden Birdal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu vesayet mekanizmalarını çökerttiklerini belirtti. Ancak vesayetçi zihniyetin bazı yerlerde hâlâ var olduğunu da ekledi.

Son olarak, "Biz, ulusal egemenlik ve demokrasi için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik durmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin, vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur" diyerek, durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde, merhum Başbakan Adnan...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın kabirlerinin bulunduğu Topkapı Anıt Mezar'da basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde, merhum Başbakan Adnan...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın kabirlerinin bulunduğu Topkapı Anıt Mezar'da basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal yaptı.

İLGİLİ HABERLER

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Usta Sanatçı İlhan Şeşen İçin Duygu Dolu Tören Düzenlendi
2
12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 'Yenilmez' ile Başladı
3
Gümüşhane'de Otomobilin Tekerleğinde Sıkışan Yılan Kurtarıldı
4
Belçika Müslüman Konseyi Başkanı: 'Kalabalık Nüfus Sorunları Çözmeye Yetmiyor'
5
Denizli'de Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
6
Anadolu Düğün Gelenekleri Mısır'da Sergilendi
7
İstanbul'da Narkokapan-İstanbul 2 Operasyonunda 254 Şüpheli Tutuklandı

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!