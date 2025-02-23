AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne 10 Siyasi Parti Temsilcisi Katıldı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Kongreye, 10 siyasi partinin temsilcileri katılarak etkinliği takip ediyor.

Siyasi Partilerin Temsilcileri

Kongreye katılan siyasi partilerin temsilcileri, salonda bulunan özel bir bölümden kongre sürecini izliyor. Kongrede yer alan önemli isimler arasında:

Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları: Semih Narlı, Umut Çınar

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları: Tevfik Eren, Nihat Gürbüz

CHP Genel Başkan Yardımcıları: Aylin Nazlıaka, Volkan Demir

Demokratik Sol Parti Genel Sekreteri: Hasan Erçelebi ve Genel Başkan Yardımcısı: Ejder Onursal

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı: Cenk Küpeli, Genel Başkan Yardımcısı: Ali Aydoğmuş

Hür Dava Partisi Genel Başkan Vekili: Şehzade Demir, Genel İdare Kurulu Üyesi: Hasan Bozdaş

İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı: Alper Akdoğan, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı: Kevser Ofluoğlu

MHP Genel Başkan Yardımcıları: Zühal Topçu, Yaşar Yıldırım

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Sabri Tekir, Bursa Milletvekili: Mehmet Atmaca

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Korkmazcan

Kongre, önemli siyasi gelişmelerin yaşandığı bir ortamda gerçekleştiriliyor ve dikkatle takip ediliyor.