AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne 10 Siyasi Parti Temsilcisi Katıldı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Kongreye, 10 siyasi partinin temsilcileri katılarak etkinliği takip ediyor.
Siyasi Partilerin Temsilcileri
Kongreye katılan siyasi partilerin temsilcileri, salonda bulunan özel bir bölümden kongre sürecini izliyor. Kongrede yer alan önemli isimler arasında:
- Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları: Semih Narlı, Umut Çınar
- Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları: Tevfik Eren, Nihat Gürbüz
- CHP Genel Başkan Yardımcıları: Aylin Nazlıaka, Volkan Demir
- Demokratik Sol Parti Genel Sekreteri: Hasan Erçelebi ve Genel Başkan Yardımcısı: Ejder Onursal
- Doğru Yol Partisi Genel Başkanı: Cenk Küpeli, Genel Başkan Yardımcısı: Ali Aydoğmuş
- Hür Dava Partisi Genel Başkan Vekili: Şehzade Demir, Genel İdare Kurulu Üyesi: Hasan Bozdaş
- İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı: Alper Akdoğan, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı: Kevser Ofluoğlu
- MHP Genel Başkan Yardımcıları: Zühal Topçu, Yaşar Yıldırım
- Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Sabri Tekir, Bursa Milletvekili: Mehmet Atmaca
- Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Korkmazcan
Kongre, önemli siyasi gelişmelerin yaşandığı bir ortamda gerçekleştiriliyor ve dikkatle takip ediliyor.