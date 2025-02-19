AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne 13 Ülkeden 16 Siyasi Parti Temsilcisi Katılacak

AK Parti'nin 23 Şubat'ta düzenleyeceği kongreye 13 ülkeden 31 temsilci katılacak. Yurt içi ve dışından önemli büyükelçiler misafir edilecek.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:27
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne 13 Ülkeden 16 Siyasi Parti Temsilcisi Katılacak

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne Uluslararası Katılım

AK Parti, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde uluslararası katılım konusunda önemli bir adım atıyor. 13 ülkeden 16 siyasi partinin toplam 31 temsilcisi kongrede yer alacak.

Büyükelçiler ve Yabancı Misyon Temsilcileri Kongrede

Kongrede, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Almanya, Belçika, Çekya, Avusturya, Macaristan, Norveç, İrlanda ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın da aralarında bulunduğu, toplamda 62 büyükelçi ile 34 misyon temsilcisi iştirak edecek.

Uluslararası Siyasi Partiler de Davetli

Kongreye, Belçika, Azerbaycan, Çin, Etiyopya, Somali, Filistin, Rusya, Kosova, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Bulgaristan ve Endonezya gibi 13 ülkeden, toplam 31 temsilci katılım sağlayacak.

Önemli İhtiyaçların Ele Alınacağı Toplantı

Ayrıca, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Friedrich Naumann Vakfı, Friedrich Ebert Vakfı, Konrad Adenauer Vakfı, BM Uluslararası Çalışma Örgütü Temsilciliği ve Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri de kongrede yer alacak.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, büyükelçiler ile yabancı misyon şefleri ve diğer misafirler için kongre öncesinde 22 Şubat'ta bir "Hoş geldiniz yemeği" düzenleyecek.

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