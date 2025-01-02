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AK Parti Ankara, 156 Bin Üye ile Türkiye Birincisi Oldu

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, 156 bin 824 üye kaydıyla il teşkilatları arasında birinci oldu. Üye sayısı 961 bin 729'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:07
AK Parti Ankara, 156 Bin Üye ile Türkiye Birincisi Oldu

AK Parti Ankara, 156 Bin Üye ile Türkiye Birincisi Oldu

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, 2024 yılı itibarıyla 156 bin 824 üye kaydı yaparak, il teşkilatları arasında Türkiye birincisi olmayı başardı. Bu başarı ile birlikte, AK Parti'nin Ankara'daki toplam üye sayısı 961 bin 729 seviyesine yükseldi.

Başkan Özcan: "Bu Başarı Bir Sayı Değil"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yazılı bir açıklama yaparak, teşkilatların azmi ve özverili çalışmaları sayesinde her kapıyı çalıp, her eli sıktıklarını vurguladı.

Özcan, "Bu başarı sadece bir sayı değil, sıkılan her elin, çalınan her kapının ve girilen her gönlün sonucudur. Milletimiz, her seçimde demokrasiden yana duruşunu gösterdi" diyerek, partilerine yeni katılan üyelere teşekkür etti.

Göreve geldikleri günden itibaren karşılaştıkları zorluklar ile darbe girişimi ve ekonomiye yönelik saldırılara rağmen asla davalarından dönmeyeceklerini belirten Başkan Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Büyük Türkiye ideali için durmadan çalışacağız. Her yeni üye, bu idealin bir parçası ve daha güçlü bir geleceğin teminatıdır. Ailemize katılan kardeşlerimize, Türkiye'nin Yüzyılı yolunda devam etmelerini tercih ettikleri için teşekkür ediyorum."

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