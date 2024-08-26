AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Tepki: 'Erdoğan Bizim Kırmızı Çizgimiz'

Özcan'dan Sert Tepki

AK Parti'nin Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert bir şekilde yanıt verdi.

Milletin Kırmızı Çizgisi

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletin "kırmızı çizgisi" olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Erdoğan'ın, siyasete girdiği günden bu yana, milletin umudunu yeniden yeşertmek için çalıştığını vurguladı.

Cesur Duruş

Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "haksızlık karşısındaki cesur duruşu" ile milletin gönlünde önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek, "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf edilen her olumsuz ifadeye karşı en sert cevabı vermeye devam edeceğiz"