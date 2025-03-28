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AK Parti Antalya İl Teşkilatı İftar Programında Buluştu

AK Parti Antalya İl Teşkilatı, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlediği iftar programıyla birlikteliği pekiştirdi.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 21:50
AK Parti Antalya İl Teşkilatı İftar Programında Buluştu

AK Parti Antalya İl Teşkilatı İftar Programında Buluştu

AK Parti Antalya İl Teşkilatı, Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde iftar programı düzenledi. Programa katılan eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kollarının ramazan süresince vatandaşlarla bir araya geldiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, konuşmasında, milletvekilleri olarak Antalya'ya hizmet etme gayretinde olduklarını ve özelikle ulaşım gibi önemli yatırımları değerlendirdiklerini belirtti. “Antalyalıların her zaman hizmetinde olacağız” diyen Çavuşoğlu, bayramlaşmanın ilk gününde saat 13.00'te gerçekleşeceği program için herkesi davet etti.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, ramazan boyunca 19 ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek iftarlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, tüm Antalyalıların bayramını kutladığını söyledi.

İftara, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde...

AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin konuşma yaptı.

AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde...

AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin konuşma yaptı.

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