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AK Parti Bala adayı Ahmet Buran'dan DEM Parti açıklaması

AK Parti Bala Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran, yerel basına verdiği röportajda DEM Parti seçmenine ilişkin "Biz görüştük Bala’dakilerle, bize (oy) verecekler" dedi.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 13:47
AK Parti Bala adayı Ahmet Buran'dan DEM Parti açıklaması

AK Parti Bala Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran, gazeteci Nevşin Mengü'nün yanlış yorumladığı bir ifadesi nedeniyle tepki gösterdi.

Gazeteci Nevşin Mengü, videoyu "AK Parti Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran’dan, yayın öncesi kendisine “DEM Parti’yi soralım mı” diyen sunucuya: “O konuya girmeyelim. Biz görüştük onlarla. Bize verecekler.” diye paylaştı.

Buran, bu sözleri DEM Partililer için değil, ilçedeki DEM Parti'ye oy veren Kürt seçmenler için söylediğini savundu.

Buran, bir televizyon programı öncesinde gerçekleştirdiği özel bir sohbette DEM Parti'ye oy veren Kürt seçmenlerle yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, "Biz görüştük Bala’dakilerle, bize (oy) verecekler" ifadesini kullandığını söyledi. Ancak bu ifadesinin DEM Parti yetkilileriyle yapılan bir görüşmeye atfedilmesini reddetti.

Kendisinin, DEM Parti seçmeni yerine, Bala'da DEM Parti'ye oy veren Kürt seçmenlerden bahsettiğini belirtti. Bu sözlerinin yanlış şekilde yorumlandığını ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını dile getirdi.

Buran, Türk-Kürt kardeşliğinin önemine vurgu yaparak, herhangi bir ayrımcılığa müsaade etmeyeceğini ve herkesin desteklediği bir belediye başkanı olarak göreve devam edeceğini ifade etti.

Bu açıklamalarını, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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