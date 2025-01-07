AK Parti'de 8. Olağan Kongre Sürecinde 47 İl Yönetimi Belirlendi

AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre Süreci

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde, 30 Kasım 2024'ten bu yana il kongreleriyle 47 ilin yeni yönetimini belirledi.

Kongre Sürecinin Detayları

AK Parti'deki bu kongre süreci, partinin büyümesi, güçlenmesi ve kadrolarını tahkim etmesi açısından önemli bir dönem olarak nitelendiriliyor. Şu ana kadar 47 ilde kongre gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın Kongrelere Katılımı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrelere Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi deprem bölgesi illerinden başladı. Ayrıca, Erzurum, Kocaeli, Sakarya, Mardin gibi birçok ilde de kongrelere katıldı; gençlerle buluşarak sohbet etti.

Gelecek Kongreler

Şu ana kadar 13 il kongresine iştirak eden Erdoğan'ın, toplamda 30 ili ziyaret etmesi bekleniyor. Bu hafta sonu Denizli, Aydın, Diyarbakır ve Şanlıurfa il kongrelerinde yer alacak.

Erdoğan, 1 Şubat'ta İzmir, 7 Şubat'ta Ankara, ve 8 Şubat'ta İstanbul il kongrelerine katılması planlanıyor.

Büyük Kongre Öncesi Son Hazırlıklar

AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre'nin 23 Şubat Pazar günü yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Allah'ın izniyle şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayacak, coşku ve heyecan içinde yenilenerek, tazelenerek, aşkımız, sevdamızı çoğaltarak çok daha azimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.