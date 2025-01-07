DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,86 -0,43%
ALTIN
3.003,46 -0,47%
BITCOIN
3.601.828,22 0,11%

AK Parti'de 8. Olağan Kongre Sürecinde 47 İl Yönetimi Belirlendi

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongre süreci devam ederken, 47 ilin yeni yönetimi belirlendi. Kongreler heyecanla sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:04
AK Parti'de 8. Olağan Kongre Sürecinde 47 İl Yönetimi Belirlendi

AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre Süreci

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde, 30 Kasım 2024'ten bu yana il kongreleriyle 47 ilin yeni yönetimini belirledi.

Kongre Sürecinin Detayları

AK Parti'deki bu kongre süreci, partinin büyümesi, güçlenmesi ve kadrolarını tahkim etmesi açısından önemli bir dönem olarak nitelendiriliyor. Şu ana kadar 47 ilde kongre gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın Kongrelere Katılımı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrelere Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi deprem bölgesi illerinden başladı. Ayrıca, Erzurum, Kocaeli, Sakarya, Mardin gibi birçok ilde de kongrelere katıldı; gençlerle buluşarak sohbet etti.

Gelecek Kongreler

Şu ana kadar 13 il kongresine iştirak eden Erdoğan'ın, toplamda 30 ili ziyaret etmesi bekleniyor. Bu hafta sonu Denizli, Aydın, Diyarbakır ve Şanlıurfa il kongrelerinde yer alacak.

Erdoğan, 1 Şubat'ta İzmir, 7 Şubat'ta Ankara, ve 8 Şubat'ta İstanbul il kongrelerine katılması planlanıyor.

Büyük Kongre Öncesi Son Hazırlıklar

AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre'nin 23 Şubat Pazar günü yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Allah'ın izniyle şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayacak, coşku ve heyecan içinde yenilenerek, tazelenerek, aşkımız, sevdamızı çoğaltarak çok daha azimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Yılı'nda Vatandaşlara Müjdeler Geliyor
2
Nevşehir'de 5 Bin 370 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
3
Navalni'nin son isteği yerine getirilecek: En yakın çalışma arkadaşı 'seçim günü protestosu' çağrısı yaptı
4
Yürüme Engelli Yılmaz Doğan, 'Engelsiz Taksi' ile Boztepe'yi Gezdi
5
Bitlis'te Gönüllü Doktorlar Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti Veriyor
6
Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
7
Van ve Bitlis'te 44 Yerleşim Birimi Ulaşıma Kapalı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor