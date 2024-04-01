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AK Parti'de seçim sonrası 6 isim gündemde! İstifa etmeleri bekleniyorr

31 Mart 2023 yerel seçimlerinde AK Parti'nin 2002 yılından sonra ilk defa ikinci parti olması, parti içinde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Başarısızlıktan sorumlu tutulan bazı isimlere istifaya davetleri yapılıyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 18:57
AK Parti'de seçim sonrası 6 isim gündemde! İstifa etmeleri bekleniyorr

2002 yılındaki seçimlerin ardından AK Parti, Türkiye'de ilk kez ikinci parti oldu ve bu durum bazı parti içi isimlerin istifası taleplerine yol açtı. AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonucu elde edememesi, özellikle İstanbul'da yaşanan başarısızlık, parti içinde tepkilere neden oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, AK Parti'nin önde gelen isimlerinden Osman Nuri Kabaktepe, Erkan Kandemir, Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz, Mustafa Şen ve genel başkan vekili Efkan Ala'nın istifasını istedi.

seçim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, milletin sandık yoluyla siyasetçilere mesajını ilettiğini belirterek, partinin organlarında seçim sonuçlarının değerlendirileceğini ve öz eleştirinin cesaretle yapılacağını ifade etti.

AK Parti, seçim sonuçlarının ardından harekete geçerek Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) toplantıya çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda seçim sonuçlarının detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

seçim

Özellikle İstanbul'da elde edilen sonuçların istenilen düzeyde olmaması, AK Parti içinde bazı isimlere yönelik tepkilere neden oldu. Sosyal medyada, parti içindeki bazı isimlerin istifasını talep eden paylaşımlar dikkat çekti. Bu isimler arasında Mustafa Şen, Ali İhsan Yavuz, Yusuf Ziya Yılmaz, Erkan Kandemir ve Osman Nuri Kabaktepe öne çıktı. Parti içindeki yeni tartışmaların odak noktası olan İstanbul seçim sonuçları, parti içindeki bazı isimlerin istifasını isteyen paylaşımların artmasına neden oldu.

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