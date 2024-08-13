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AK Parti'de Yeni Temsilciler Atandı: Erdal Yetimova ve Emre Kaya

AK Parti, İngiltere ve KKTC temsilcilerine yeni atamalar yaptı. Erdal Yetimova ve Emre Kaya görevlerine başladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:45
AK Parti'de Yeni Temsilciler Atandı: Erdal Yetimova ve Emre Kaya

AK Parti'den Yeni Atamalar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Temsilcilikleri'nde önemli değişiklikler gerçekleşti. Erdal Yetimova, İngiltere Temsilciliğine atanırken, Emre Kaya ise KKTC Temsilciliği görevine getirildi.

Parti İçindeki Değişimler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, partilerinin siyaset anlayışının bir "bayrak yarışı" olduğunu vurguladı. Bu anlayışın, millet ve insanlık için hizmet etmeyi hedeflediğini belirtti.

Teşekkür ve Başarı Dilekleri

Sırakaya, daha önce bu görevleri yürüten Abdurrahim Boynukalın ve Fahri Yönlüer'e verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeni temsilcilere atanan Erdal Yetimova ve Emre Kaya'nın başarılı olmalarını temenni etti.

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