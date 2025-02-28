AK Parti'den 28 Şubat Açıklamaları: Darbe ve Darbecilik Zihniyeti Kınandı

Trabzon ve çevre illerde AK Parti, 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla yapılan açıklamalarda darbe zihniyetini kınadı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:38
AK Parti'den 28 Şubat Açıklamaları: Darbe ve Darbecilik Zihniyeti Kınandı

Trabzon ve Çevre İllerde AK Parti'den 28 Şubat Açıklamaları

Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de, 28 Şubat sürecinin 28. yılı dolayısıyla AK Parti İl başkanlıkları tarafından anlamlı basın açıklamaları gerçekleştirildi. Bu açıklamalarda, 'postmodern darbe' olarak adlandırılan bu süreçte yaşananlar şiddetle kınandı.

Sezgin Mumcu: “Bu Bir Darbedir”

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, parti binasında yaptığı açıklamada, “28 Şubat darbesi, düpedüz bir darbedir”“Sırf dini inançlarından dolayı ülkenin öz evlatlarına karşı başlatılan karanlık kampanya kabul edilemez”

Gümüşhane'de Kadın Kollarından Azim Mesajı

Gümüşhane'de yapılan açıklamada, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sena Duygu Kurt, darbeci zihniyetin toplumu dizayn etmeye çalıştığını vurgulayarak, “Aziz milletimiz, sandıkta bu projelere en net cevabı vermiştir”

Artvin'de Geçmişe Özlem Uyarısı

Artvin'deki toplantıda, İl Başkan Yardımcısı Cennet Pehlivan, 28 Şubat döneminin gençlerin hayatlarını kararttığını, bazı çevrelerin bu günleri özlemle andığını ifade etti. Pehlivan, “Geçmişten ders alınmalı”

Ordu ve Bayburt'ta Sarsılmaz Kararlılık

Ordu'da konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yaşar Şahin, “Milletin iradesini her zaman canlı tutacağız”“Baskılarla durdurulamayız, hizmet üretme aşkımız devam ediyor”

Giresun'da Darbe Zihniyetine Tepki

Giresun ilinden yapılan açıklamada ise darbe döneminde insanların geleceğinin ellerinden alındığı vurgulanarak, “Darbeci zihniyet, toplumu dönüştürmeye çalıştı”

Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de AK Parti İl başkanlıklarınca "postmodern...

Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de AK Parti İl başkanlıklarınca "postmodern darbe" olarak da bilinen 28 Şubat sürecinin 28. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu (önde sol 3), parti binasında açıklamada bulundu.

Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de AK Parti İl başkanlıklarınca "postmodern...

Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de AK Parti İl başkanlıklarınca "postmodern darbe" olarak da bilinen 28 Şubat sürecinin 28. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu (önde sol 3), parti binasında açıklamada bulundu.

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