AK Parti'den 28 Şubat Açıklamaları: Darbe ve Darbecilik Zihniyeti Kınandı

Trabzon ve Çevre İllerde AK Parti'den 28 Şubat Açıklamaları

Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de, 28 Şubat sürecinin 28. yılı dolayısıyla AK Parti İl başkanlıkları tarafından anlamlı basın açıklamaları gerçekleştirildi. Bu açıklamalarda, 'postmodern darbe' olarak adlandırılan bu süreçte yaşananlar şiddetle kınandı.

Sezgin Mumcu: “Bu Bir Darbedir”