AK Parti'den Çalışma Hayatına Dair Yeni Kanun Teklifi TBMM'de

AK Parti, Çalışma Hayatına Önemli Düzenlemeler Sunuyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışma hayatına yönelik önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu duyurdu. Meclis'teki basın toplantısında konuşan Güler, İzmir ve Bilecik'teki orman yangınlarını hatırlatarak, yangından zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti ve devletin vatandaşların yanında olacağını vurguladı.

22 Maddeden Oluşan Teklifin Detayları

Bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasını amaçlayan teklifin toplamda 22 maddeden oluştuğunu belirten Güler, kamu yönetiminde şeffaflık ve verimliliği artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Teklifin, sosyal güvenlik, gençlik ve spor hizmetleri, milli savunma, ve turizm alanlarını düzenleyen önemli adımları içerdiğini söyledi.

Hizmetlerin Daha Etkin Hale Gelmesi Planlanıyor

Güler, teklif ile birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal güvenlik başvurularının kolaylaştırılacağını ve kamu hizmetlerine erişimlerinin güçlendirileceğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı memurların mali haklarının güçlendirilirken, turizm sektöründe çalışan işçilerin haftalık izinlerini 10 günlük süre içinde kullanabilmelerinin sağlanacağı vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Yapılacak Düzenlemeler

Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki düzenlemeler ile general ve amiral sayısının artırılmasını arzuladıklarını da ifade ederken, yaş haddinin Genelkurmay Başkanı ile eşit hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Eleştiriler ve Yanlış Bilgiler

Güler, enerji ve madencilik alanındaki düzenlemelere yönelik yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Zeytinlik alanlarıyla ilgili yanlış bilgilere tepki gösteren Güler, bu tür haberlerin gerçekleri gizlememesi gerektiğini vurguladı.

Emekli Aylıkları ve Etki Analizleri

Güler, en düşük emekli aylıklarının artırılıp artırılmayacağı ile ilgili olarak yapılacak etki analizinde son durumun değerlendirileceğini belirtti. 3 Temmuz'da TÜİK verilerinin açıklanacağına dikkat çekerek, bu rakamların ardından düzenlemenin şekilleneceğini söyledi.

Yolsuzluk İddiaları Üzerine Açıklamalar

CHP'nin olağan kurultaylarının iptali konusunda devam eden dava süreçlerine değinen Güler, yolsuzluk iddialarının yine CHP'li belediyelerden kaynaklandığını bildirdi. Yargısal sürecin müdahale edilemeyecek derecede nezih olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, AK Parti'nin yeni kanun teklifi, çalışma hayatında önemli değişiklikler vaat ederken, yurt dışındaki vatandaşların da kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Ayrıca, şeffaf ve verimli bir kamu yönetimi anlayışı benimseniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.