AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özel'e Sert Tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısına sert yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:15
AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özel'e Sert Tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrısına yanıt vererek önemli açıklamalarda bulundu.

İnan, "Gerilimi arttırarak adaleti perdelemek istiyorsan çaban boşuna. Şayet İBB'deki hukuksuzluklara, balya balya paralara, yolsuzluklara, rüşvetlere, yurt dışına kaçan hortumculara ortak değilsen bu provokasyonların nedeni olma" ifadelerini kullandı.

Yazılı bir açıklama yapan İnan, Özgür Özel'in talihsiz bir şekilde Saraçhane'de yaptığı konuşmaya dikkat çekti. İnan, "İnsanları sokaklara çağırarak kendini kurtarmayı planlıyorsan boşuna uğraşma, polisimize her türlü şiddetin sorumlusu sensin" diyerek tehditlerin sonuçları olabileceğine vurgu yaptı.

Konuşmasının devamında, "Gerilimi arttırarak adaleti perdelemek istiyorsan çaban boşuna. Milletin evlatlarının sabrını ve sinirini test etmeyin, Türkiye'nin sağduyusundan sağlam bir tokat daha yemeyin" diyerek sert bir uyarıda bulundu.

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